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淡水44年社區整建 獲最高1200萬補助

淡水區這處屋齡44年的社區向市府申請整建維護補助，獲得最高1200萬元的經費補助。 （記者賴筱桐攝）

淡水區這處屋齡44年的社區向市府申請整建維護補助，獲得最高1200萬元的經費補助。 （記者賴筱桐攝）

2024/01/29 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市淡水區一處屋齡四十四年的老舊社區，出現外牆水泥剝落、鋼筋裸露情形，有危及公共安全之虞，經社區住戶整合後，決定實施耐震補強與立面修繕工程，並向市府都市更新處申請「整建維護」的補助，二十六日經都更審議會大會通過，核定補助最高的一千兩百萬元。

另符合耐震補強或臨路條件 最高1500萬

都更處副處長李擇仁表示，今年初剛完成「新北市政府處理防災型建築加速改善要點」修正案，在「整建維護」的補助部分，立面修繕每案補助總工程費五十％、上限是一千兩百萬元；此外，如果符合耐震補強或臨路條件（臨廿公尺道路或捷運場站三百公尺範圍內），每案可補助總工程費七十五％，上限是一千五百萬元，以上兩種補助方案是二擇一。

李擇仁說，為鼓勵民眾改善老舊危險房屋，新北市推動多元整建維護方案，包括老舊公寓增設電梯、耐震補強、建築物立面修繕，截至目前申請總數為一四八案，已核定一三○案，還有三案正在審議中，另有十五案駁回或撤銷，撤案主因是需求改變，住戶大多從補強改為重建，駁回則是相關文件屆期未補正。

都更處指出，這處社區位於淡水區民族路廿九巷及卅三巷所圍的街廓，面積約五五○平方公尺（約一六六坪），是一九八○年取得使用執照的四層樓鋼筋混凝土建築物，共十二戶，住戶在二○一六年申請新北市房屋健檢，鑑定結果是「雖無立即危險，仍建議修復及補強」，社區住戶經過意見整合後，二○二三年一月申請都市更新「整建維護」補助計畫。

此案工程費包含耐震補強與建築物立面修繕，包括一樓至四樓的擴柱十支、屋頂版部分重築、女兒牆更新、外牆塗料及貼磚、樓梯間修繕及扶手更新、管線和雨遮更新等，總工程費預估三三七九萬餘元，核定給予最高的一千兩百萬元補助款，補助比率約三十五．五％。

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