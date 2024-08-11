淡北道路工區 6苦楝樹險遭封死

新工處接獲通知後，派員將樹木周邊水泥敲除。 （記者羅國嘉攝）

2024/08/11 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北淡北道路工程施工中，但民眾發現靠近樹梅坑溪出海口處，六株廿年苦楝樹的樹穴遭混凝土填滿，可能造成樹根死亡。新建工程處接獲通知後，派員前往先行將樹木周邊水泥敲除，要求廠商進場護樹，恢復原貌，並依規定懲處。

樹穴被混凝土填滿 新工處派員敲除

議員鄭宇恩指出，高鹼性水泥若滲透入土壤將造成樹根侵蝕，水泥封面會阻礙水及氧氣進入土壤，造成樹根死亡、潰爛，讓附近居民擔心，市府是不是嫌移植麻煩，想乾脆把樹木弄死。

請繼續往下閱讀...

鄭宇恩表示，這次幸好民眾在第一時間積極通報，才有機會盡快減輕對樹木傷害，盼新工處在未來的工程中，落實保護生態的承諾，盡速由樹木專家進場恢復樹木生長環境、確保樹木健康狀況，後續依程序移植樹木。

民眾說，樹梅坑溪沿岸步道景色宜人，步道沿途的大樹提供遮蔭，還有蟲鳴鳥叫，為配合淡北道路移植已經讓居民感到不捨，希望市府好好照顧這些樹木。

新工處指出，已在第一時間將樹穴上的混凝土渣敲除，並適度的塗抹修復藥劑及局部換土，以降低對樹根影響，並將將依照契約規定懲處。

新工處表示，混凝土鋪面是為睦鄰所做臨時設施，新工處已請顧問公司及承商委託的樹木技術士立即進場護樹，另在活動結束後回復地面原貌，預計自十一月展開斷根、移植作業，一定會依規範進行移植。

景觀處也要求工程單位落實樹木保護原則，加強對施工單位的教育及督導。

新北淡北道路工程樹梅坑溪出海口處，6株苦楝樹的樹穴遭混凝土填滿。 （議員鄭宇恩提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法