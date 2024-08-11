坪林假日市集 逛老街走小徑吃美食

坪林公所廣場前有音樂會，民眾享受假日休閒時光。 （記者翁聿煌攝）

2024/08/11 05:30

可順遊北勢溪生態園區、茶博館 公所廣場也有音樂會

〔記者翁聿煌／新北報導〕夏日炎炎，加上大台北盆地熱島效應，假日何處可去？位於台北近郊北勢溪畔的坪林小鎮，沿著潺潺溪流小徑散步，神清氣爽；坪林區公所也結合老街商圈，每逢週日舉辦「假日市集」，除了有世界音樂可聆賞，還有廿多輛的美食胖卡，讓遊客品嚐夏日輕食，輕鬆暢快又消暑。

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分享貼文 可領胖卡消費抵用券

區公所提醒民眾，可先至區公所服務台，分享指定臉書貼文，就可免費領取五十元胖卡店家消費抵用券，限量三百份。

從台北前往位於國五雪山隧道西側入口前的坪林，只需卅分鐘車程，是大台北民眾假日休閒好去處，上午到坪林，可以先到北勢溪生態園區踏青，到坪林茶業博物館逛逛，放眼望去盡是大自然的翠綠山巒和碧綠流水，令人心靜自然涼。

坪林區長周慶珍說，區公所結合坪林老街商家，邀集廿多輛美食胖卡，在暑假期間推出「假日市集」，為老街帶來豐富熱鬧的市集情趣，好吃又好玩，老街各商家也推出好康商品供遊客選購，還可結合一百元新北幣共四百份大放送，只要手機下載新北行動支付NewTaiPAY，並掃描一百元獎勵序號，到合作店家消費就可抵用。

「茶尋電台」 現場演奏北歐音樂

周慶珍說，最棒的是週日下午還有公所廣場音樂會，十一日下午兩點「茶尋電台」，有來自日本的音樂演奏家，演奏世界各地多種笛樂的「Hatao」，還有豎琴、鋼琴和管風琴「Nami」組成二重奏，帶來北歐音樂風情。

樂團以凱爾特、瑞典和挪威等地的傳統歌曲和民族樂器為基底，創作風格獨特的溫暖樂曲，聆賞「茶尋電台」的美好音樂，再加碼送好康，每週至少抽出廿份好禮，公所並加碼文山包種優良茶一盒。

周慶珍說，坪林青山綠水，有如大台北的後花園，加上淳樸的小鎮風情，值得大家利用週日，攜家帶眷前來享受山水風光、音樂風情和美食滋味。

坪林北勢溪生態園區，是夏日消暑好去處。 （記者翁聿煌攝）

坪林假日市集結合老街商家及胖卡美食。 （記者翁聿煌攝）

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