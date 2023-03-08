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    首頁　>　新北市

    《新北》活化民有市場 可申請劃更新地區

    市場用地多位於交通便利之處，屬於地區發展核心，但受限產權零碎複雜等因素，老舊市場改建更新困難。（記者賴筱桐攝）

    市場用地多位於交通便利之處，屬於地區發展核心，但受限產權零碎複雜等因素，老舊市場改建更新困難。（記者賴筱桐攝）

    2023/03/08 05:30

    取得逾半所有權人同意即可 將有條件提高基準容積率

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市許多老舊市場因產權複雜、整合不易，推動重建困難，市府研擬「民有市場活化再生專案計畫」，都更實施者在符合規定的市場用地，取得五十％以上所有權人同意，可申請劃定更新地區，且有條件提高基準容積率，盼加速老舊市場更新改建。

    城鄉發展局長黃國峰指出，市場用地多位於交通便利之處，但受限市場產權零碎複雜、基準容積率不如周邊土地、多目標使用及獎勵投資方案等法令限制，導致老舊市場更新不易。

    黃國峰表示，城鄉局推出「民有市場活化再生專案計畫」，符合臨路條件的完整市場用地，在都更實施者取得土地及建物所有權人同意書達五十％以上，可申請劃設更新地區，並由市場處及都更處專案協助。

    預計月底受理申請

    城鄉局都市計畫科長鄭博仁表示，符合專案資格者劃設為更新地區後，除了享有時程獎勵，若同意比率整合至七十五％，可採都市更新與都市計畫變更方式併行，地主捐贈社會住宅、公幼、公托及托老中心等公益設施，可提高基準容積率，但以不超過鄰近住宅區的基準容積率為原則，盼鼓勵民間參與開發，協助老舊市場重建，預計三月中旬公告計畫內容，三月底受理申請。

    鄭博仁說，新北市都市計畫委員會今年二月通過三重成功市場、大同南路市場，以及永和永利市場（原美麗華戲院）、成功市場（原福和戲院）劃設更新地區，同意比率門檻從原本八十％降低為七十五％，時程獎勵延長至十年，前五年更新案報核可獲得容積獎勵十％、後五年為五％，優於未劃定更新地區。

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