捷運三鶯線延宕 明年底完工

新北市未來四年將投入二四八六億元，推動六條捷運路線。圖為萬大中和線工區。（記者賴筱桐攝）

2023/03/02 05:30

原定今年底完工 受疫情缺工、土地取得、原物料上漲影響進度

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市積極推動捷運建設，未來四年將再投入二四八六億元，推動三鶯線、萬大中和線、新北樹林線、南北環線、汐止東湖線及淡海輕軌二期等六條捷運，其中的三鶯線原定今年底完工，但受到疫情缺工、土地取得較晚、原物料上漲等因素影響，將延宕至明年底才能完工。

斥資2486億 4年推動捷運6線

市府捷運工程局長李政安昨天在市政會議報告指出，新北市境內的捷運營運路線，目前累計有九十三公里、共七十八座車站，未來四年再推動捷運六線，包含三鶯線、萬大中和線、新北樹林線、南北環線、汐東線及淡海輕軌二期等，將投入二四八六億元經費，再新增營運路線五十一公里及四十八座車站，目標是二○三○年每十萬名市民享有三座車站，與日本東京、韓國首爾等城市齊名。

李政安說，三鶯線計畫進度已接近七成，其中十二座車站的土木建築主體結構工程進度達八十九％，陸續進行水電裝修、機電設備進場，但面臨的挑戰包括一例一休實施、疫情引發缺工缺料、土城區中央路四段因台電管線遷移而施工延宕，以及機廠用地原定二○一八年六月交付，因民眾陳情抗爭至二○二一年八月才交付完成，因此影響進度，預計明年底才能完工。

萬大中和線 年底潛盾隧道全線貫通

另外，萬大中和線今年底潛盾隧道全線貫通，預計二○二五年完工；新北樹林線分為三個標案，其中一標正在施工，另兩個標案已上網公告並修正財務計畫；南北環線部分區段已經開工，預計二○二九年完工；汐東線今年一月獲中央核定，預計九年半後完工；淡海輕軌二期提報修正計畫送交通部審議，爭取今年核定、二○二八年完工。

市長侯友宜表示，因為缺工缺料、原物料上漲等因素，造成捷運工程延宕，市府調整步伐並與中央溝通，爭取中央盡快核定相關計畫才能快速展開工程，新北市未來的捷運路網密布，可帶動都市更新與周遭環境改變，並配合產業布局，捷運不只是節能減碳的大眾運輸工具，更能翻轉城市風貌，創造沿線的經濟效益。

捷運三鶯線工程，受疫情缺工、土地取得較晚等影響，將延宕至明年底完工。（捷運工程局提供）

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