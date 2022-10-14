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    首頁　>　新北市

    新北績優佈老志工表揚》退休夫妻攜手服務 8年逾2500小時

    佈老志工黃克中與蔡永華為夫妻檔，退休後攜手服務。（記者周湘芸攝）

    佈老志工黃克中與蔡永華為夫妻檔，退休後攜手服務。（記者周湘芸攝）

    2022/10/14 05:30

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市老年人口持續增加，市府從二○一三年推出「高齡照顧存本專案」，號召志工接受「佈老」專業訓練後投入照顧長輩的行列；副市長劉和然昨天頒獎一五○位績優佈老志工，感謝他們的關懷陪伴，提升長者晚年的生活品質，在地安老、樂活。

    「存老本、顧未來！」劉和然說，新北市開辦「佈老時間銀行」，以初老服務中老、中老照顧老老的理念，九成以上的佈老志工都年滿五十五歲，接受十八小時的專業訓練即可投入服務，迄今已有三千八百多位佈老志工服務約四千名長者，累計的「時間銀行」近七十萬小時，時數可兌換成長課程、參加社區小旅行或捐出做公益。

    佈老志工中有多對夫妻檔，六十九歲的黃克中從科技業退休，曾任副總經理，小一歲的太太蔡永華從銀行界退休，兩人八年來累積服務二千五百多小時。黃克中說，曾到北區老人之家探訪，發現長輩眼中充滿徬徨，當下感受很深，發願在有生之年要以老吾老的精神來服務長輩；蔡永華也說，在服務過程中，更了解老人的心理和生活需求，也可做為自己老後的準備。

    兩人服務的個案中，有一位國小退休的七十八歲馬老師，因丈夫往生、膝下無子，在家沒有說話的對象，她很期待每週四有黃克中夫妻到宅陪伴。

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