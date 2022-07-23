全國3666家房仲門市 可申請租金補貼

內政部次長花敬群（右三）與全國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會理事長張世芳（右二）共同推動租金補貼申請。（記者翁聿煌攝）

2022/07/23 05:30

內政部次長花敬群鼓勵房東當公益出租人 可享綜所稅等多項優惠

〔記者翁聿煌／新北報導〕內政部政務次長花敬群昨天到新北市視察仲介業者，感謝全國三六六六家房仲門市加入協助據點，鼓勵民眾就近申請租金補貼。花敬群說，目前申請戶已達廿一萬戶，但仍有部分房東擔心被政府查稅，或揚言漲租、解約，他希望房東能夠轉念，還能獲得合法減稅。

目前已21萬戶申請

花敬群指出，在不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會協助下，包括永慶、信義、住商、大家、中信、台灣、東森、太平洋等房仲公司與加盟店，有三六六六家門市成立「申請租金補貼服務據點」，不方便上網的民眾可攜帶健保卡、租約及存摺封面影本就近前往，由房仲人員現場協助申辦。

花敬群表示，行政院擴大租金補貼已於七月開始受理申請，房客申請租金補貼通過後，房東經認定為公益出租人，就享有綜合所得稅、房屋稅及地價稅優惠，鼓勵房東放心出租房屋，一起用好房做好事。

若房東以房客申請租金補貼為由，要求漲租或負擔所增加稅賦，已違反定型化契約規定，房客可依消費者保護法向縣市政府提出檢舉及申訴，若不改正可依消保法規定處三萬至卅萬元罰鍰，若限期改正但仍不改正者，可加重處五萬至五十萬元罰鍰，且得按次處罰，

民眾如有租金補貼申請資格的問題，可以上網搜尋「三百億元中央擴大租金補貼專區」或是撥打諮詢專線︰七七二九八○○三或八七七一二三四五轉二洽詢。

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