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    淡水賢孝公園 遊具改善啟用

    賢孝公園是淡水區最靠近三芝區的公園，許多長輩及民眾常會帶小朋友來到這遊玩。（淡水區公所提供）

    賢孝公園是淡水區最靠近三芝區的公園，許多長輩及民眾常會帶小朋友來到這遊玩。（淡水區公所提供）

    2022/05/07 05:30

    〔記者林欣漢、何玉華／新北報導〕新北市淡水區賢孝公園設施年久損壞，淡水區公所更新、增設溜滑梯、攀爬網等設施，昨天舉行啟用儀式，吸引家長帶著孩子們來嬉戲。另外新店溪畔的陽光運動公園遊戲場去年封閉改善，即將完工，將在六月開放，全齡化的設施，讓老中青兒童都能同樂。

    淡水區長巫宗仁指出，賢孝公園是淡水區北端五個里中僅有的一座鄰里公園，公園內的兒童遊具只有翹翹板及搖搖馬，且多數設施已損壞。

    新北市議員蔡錦賢說，賢孝公園是淡水區最靠近三芝區的公園，興建已十多年，遊憩設施老舊損壞，許多里民會向他及當地賢孝里長葉振昌反映，希望可以修復及更新遊憩設施，經相關單位現勘，整體改善公園環境及設施。

    淡水區公所表示，設有溜滑梯、攀爬網、攀爬岩與數字滑滑樂等設施；體健設施方面則補強下肢活動的漫步機及上肢活動的上肢牽引器。

    新店陽光運動公園 特色遊戲場6月開放

    新北市政府高灘地工程管理處表示，新店溪畔的陽光運動公園遊戲場，打造水陸空三棲的特色遊戲場，可以「水上樂、陸上玩、空中遊」，其中一次可以體驗九種親水設施的蝶型水道區，讓行動不便的民眾朋友也可以戲水，預計六月重新開放。

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