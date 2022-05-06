新北獨有 校園冷氣智慧能源管理啟用

新北市長侯友宜昨視察板橋國小的「校園冷氣智慧能源管理系統」，與學童合影互動。（記者賴筱桐攝）

2022/05/06 05:30

整合「新北校園通APP」 用手機管控用電量 今年九月全面實施

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市配合中央推動國中小「班班有冷氣」政策，已完成全市三○五所學校的電力改善及冷氣裝設工程，即日起讓學生都能在有冷氣的教室上課，市府也建置「校園冷氣智慧能源管理系統」，與「新北校園通APP」整合，師生可依職務、權限開啟各項功能，用手機管控各班的冷氣，預計今年九月全面實施。

師生依權限開啟各項功能

新北市長侯友宜昨天出席板橋國小「校園冷氣智慧能源管理系統」啟用儀式，他指出，配合落實「班班有冷氣」的中央政策，投入總工程費四十億餘元，共裝設三萬台冷氣，經費與數量是全國最多，讓學生免受高溫或空污之苦，營造更優質的學習環境。

他說，新北市這套全國獨有的「校園冷氣智慧能源管理系統」，具備AI智慧功能，整合現有的校務系統與「新北校園通APP」，師生可依權限開啟功能，用手機管控各班的冷氣，並即時掌握用電情形、接收用電警示，達到智慧節能管理，預計九月起在各校全面上線，全市校園也增設太陽能光電板並種植四萬多棵樹，協助城市節能、降溫。

學生在校吹冷氣 政府全負擔

教育局長張明文表示，感謝遠傳企業協助建置EMS能源管理系統，具備計費儲值、用電管理及即時資訊呈現等功能，依冷氣開關習慣與升溫預測進行節能控制，使用數位學生證或冷氣專用儲值卡片即可開啟冷氣電源，是能源教育的最佳素材。

教育局工程及環境教育科長蘇柏宇指出，當室內溫度高於攝氏廿八度、校園受噪音干擾或空氣品質達到紅色警戒，即可開啟教室冷氣，估算每年的五、六、九、十月，全市各校冷氣電費支出約一億三千萬元，由中央全額補助，學生在校作息時間內吹冷氣的其它開銷均由教育局負擔，不會額外向家長收費。

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