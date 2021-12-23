新北／偵破4大重案 侯友宜表揚破案員警

新北市近來發生數件社會矚目的重大刑案，警方迅速破案，新北市長侯友宜（左三）頒發獎牌表揚。（記者賴筱桐攝）

2021/12/23 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市近來發生多件社會矚目的重大刑案，包括中和區千萬元強盜案、新店區槍擊殺人案、永和區無頭分屍案、五股區持槍強盜ATM等，在警方追查後都迅速偵破，市長侯友宜昨天肯定警方的辦案能力並表揚多位「破案高手」，他強調，破案就是最好的犯罪預防，只要囂張的歹徒敢來新北犯案，一定繩之以法。

新北市警察局長黃宗仁指出，除了先前破獲「地表最大的海洛因毒品走私案」外，中和區十一月十一日發生一一四六萬元強盜案，中和警分局在三小時內就查獲葉姓犯嫌，並將犯罪集團十二名成員緝捕到案；新店區在十一月二十二日發生槍擊殺人案，犯嫌行兇後變裝逃亡，新店警分局與刑事警察大隊在一天內鎖定槍手身分，十二月八日將犯嫌從中國遣返回台接受法律制裁。

黃宗仁說，永和區在十二月八日發生分屍案，永和、中和警分局擴大查訪，迅速查獲被害者的兒子殘忍弒父；五股區在十二月十四日發生三名歹徒持槍強盜ATM，得手一百多萬元，蘆洲警分局鎖定作案車輛，三峽警分局吉埔派出所所長張凱昱等人英勇地攔截圍捕，共逮捕四嫌並追回贓款。

侯友宜頒獎給「破案高手」，包括中和偵查隊長陳冠宇、偵查佐陳佳賢、中原所長張竣傑；永和偵查隊長李志祥、新生所警員黃世傑、中和所警員徐裕㥊；新店偵查隊長蔡調坤、小隊長李少祺、明志所巡佐石春吉；蘆洲偵查隊長郭懷澤、成州所長洪澤宇、吉埔所長張凱昱等人。

侯友宜說，新北市警方已創造「每案必破」的佳績，強力打擊犯罪就是最好的犯罪預防，他肯定黃宗仁帶領新北警察團隊並激勵士氣 ，保護市民生命安全是第一要務，新北警方會強力捍衛治安，展現「只要敢來新北犯罪，一定繩之以法」的決心。另外，新北市警察局鑑識中心在主任黃國政的帶領下，也以「DNA鑑定協尋失蹤人口─點亮回家的路」，獲頒第四屆政府服務獎。

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