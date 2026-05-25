2026聯安專案聯合演訓台北港海巡基地登場 強化跨部會反恐緊急應變能力

「2026年聯安專案聯合演訓」參與單位包括，海巡署北部分署、艦隊分署、偵防分署、第三巡防區指揮部、警政署維安特勤隊、憲兵特勤隊等單位，總計97名特勤人員投入實兵操演。（記者陸運鋒翻攝）

為強化跨部會緊急應變機制，提升國土安全防護能量，由行政院國土安全辦公室指導，由海洋委員會海巡署主辦，昨天（24日）上午在台北港海巡基地舉行「2026年聯安專案聯合演訓」，整合內政部警政署、國防部憲兵指揮部及新北市警察局等單位，共同參與指揮通報及各項實兵操演，演訓過程逼真，有效驗證反恐活動應變制變能力。

本次演訓以驗證「情資研判」、「指揮體系整合」、「海上攔截圍捕」、「陸域反恐攻堅」及「爆裂物處置」為情境，模擬激進分子預謀我國競選集會期間發動恐怖攻擊，事後集結至台北港周邊企圖偷渡出境，並有同夥船隻滯留境外水域接應之複合式威脅情境。

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演訓地點在台北港海巡基地18、19號碼頭及周邊水域，參與單位包括，海巡署北部分署、艦隊分署、偵防分署、第三巡防區指揮部、警政署維安特勤隊、憲兵特勤隊等單位，總計97名特勤人員投入實兵操演。

演訓出動海巡署4000噸級巡防艦擔任觀禮艦，並運用新式突擊艇、裝甲車及防爆機器人等裝備，驗證海、陸域聯合作戰之指、管、通、情效能。

海巡署表示，本次聯合演訓透過狀況想定實兵演練，檢視跨機關指揮官決策、情資分析研判、資源共享及協同應處機制，增進各單位合作默契，進一步提升我國整體反恐及國土安全應變能力。

海巡署指出，演訓過程嚴格遵守各項安全規範，確保參與人員及周邊環境安全，並依演訓成果檢討精進相關應變作為，有效提升我國反恐應變能量。

演訓動員海巡署4000噸級巡防艦擔任觀禮艦。（記者陸運鋒翻攝）

「2026年聯安專案聯合演訓」運用新式突擊艇、裝甲車及防爆機器人等裝備。（記者陸運鋒翻攝）

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