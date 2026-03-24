綠營新莊議員初選 游錫堃、吳思瑤子弟兵2美女新人出線

民進黨新北市議員第3選區（新莊）初選民調結果今（24）日出爐，5搶4競爭激烈，最終由前立法院長游錫堃辦公室副主任陳岱吟（左1）出線。（記者羅國嘉攝）

2026選戰升溫，民進黨新北市議員第3選區（新莊）初選民調結果今（24）日出爐，5搶4競爭激烈，最終由前立法院長游錫堃辦公室副主任陳岱吟及吳思瑤子弟兵吳奕萱，以及現任議員林秉宥、翁震州出線，翁昭仁未能擠進提名名單。

新莊區原有綠營議員鍾宏仁、林秉宥、翁震州3席，其中鍾宏仁表態不再競選連任，帶動新人參戰踴躍，包括立委吳思瑤辦公室前主任、子弟兵吳奕萱和前立法院長游錫堃辦公室副主任陳岱吟，呈現雙姝內戰局面，前市民代表翁昭仁也參選，形成5搶4局面。

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不過，第3選區提名4席（含女性保障1席），民調結果今天公告，陳岱吟以0.2641拿下第一，吳奕萱以0.2120居次，其後依序為林秉宥0.1856、翁震州0.1847，4人出線；翁昭仁以0.1536排名第五，未能入列。

此外，第11選區（金山、萬里、汐止）預計提名2席，今將進行初選民調。該區除現任議員張錦豪爭取連任外，周雅玲交棒由立委王義川辦公室前主任蔡美華參選；新人朱誼臻則在登記時由原本規劃的土樹三鶯選區轉戰汐金萬選區，為選情增添變數。

民進黨新北市議員第3選區（新莊）初選民調結果今（24）日出爐，5搶4競爭激烈，最終由吳思瑤子弟兵吳奕萱（中）出線。（記者羅國嘉攝）

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