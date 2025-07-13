林德福、張智倫反罷造勢 館長站台相挺

「館長」陳之漢（前中）出席國民黨在中和區四號公園造勢活動，呼籲大家站出來。（記者陳奕劭攝）

2025/07/13 21:07

〔記者陳奕劭／新北報導〕首波藍委大罷免將7月26日投票，立委林德福、張智倫今天（13日）在中和區四號公園舉辦造勢活動。呼籲民眾726站出來投票。網紅「館長」陳之漢站台呼籲支持者，7月26日要站出來，一定讓賴清德知道大家戰鬥的意志。

立委林德福、張智倫今天在中和區四號公園舉辦造勢活動，包括立委陳菁徽、葛如鈞，台北市議員張斯綱、李明賢、鍾沛君，新北市議員陳偉杰、來賓鄭麗文、蕭旭岑、林佳新以及陳之漢皆出席，現場湧入約百位支持者進場相挺。

請繼續往下閱讀...

陳之漢表示，民進黨執政以來，只想2025年大罷免、2026年選縣市長、2027年罷免縣市長與議員、2028年選總統、2029年再來大罷免，整天只知選舉，不聽人民的心聲。他說，今年是他看過街頭最亂、網路對立最嚴重的一次，司法更是極度迫害，此時卻有很多台灣人還在忙著獵巫、只想抓出誰是「中共同路人」。

他指出，現在的台灣好像變成兩種人：一種叫「愛台灣」的民進黨，另一種是雜質，每次想用邏輯、用理性來討論，想要辯論、想追求真相，結果對方就只會喊「中共同路人、賣台、舔共」，罷團永遠只會說「台灣都沒有了」，整天喊中共同路人，那到底有什麼論述？

陳之漢呼籲，從民進黨議員陳玉鈴的罷免案，證明支持罷免綠的人比較多，已經從小地方燎起星星之火，相信台灣人總有一天會覺醒，7月26日一定要讓賴清德知道，大家會硬起來，也會戰鬥起來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法