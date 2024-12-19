新北環保志工入幼兒園說故事 清潔隊員化身超級媽咪送上耶誕禮物

聖誕媽咪清潔隊員馬友文發送小禮物給小朋友們。（記者翁聿煌攝）

2024/12/19 12:21

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局18日於新北市政府板橋員工子女非營利幼兒園辦理繪本說故事活動，邀請環境教育繪本故事志工陳美娜現場說演「我的超級媽咪，守護環境的英雄」，並安排清潔隊員擔任神秘嘉賓，以繪本中的主人翁「超級媽咪」角色發送耶誕禮物，現場小朋友們驚喜連連，互動熱絡。

環保局培訓繪本志工團到社區、學校、幼兒園等擔任繪本推廣種子老師，並透過生動的演說，鼓勵孩子親近自然，關心在地環境議題與生活周遭環境，活動安排參與培訓的說故事志工陳美娜現場說演，向現場近百位小朋友分享清潔隊員媽咪的環保日常，學習如何當一位源頭減量、不使用塑膠的不塑之客。

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環保局綜合規劃科長顏佳慧也帶來100份環保局發行的「環保我很繪-2025新北潔出曆」，讓所有小朋友們帶回家與家人分享，這本月曆以新北市繽紛、生動的環境教育繪本得獎作品作為各月份的主題圖案，並標註環境節日、節氣主題與聯合國永續發展目標（SDGs）等資訊，只要掃描月曆上的QRcode，就可以看到12本繪本電子書及作者創作故事的理念。

陳美娜透過精彩的繪本故事來提升小朋友的環保意識和認知，而在活動尾聲，環保局請在直屬隊擔任清潔隊員的許美麗、陳月英、吳佳凌及馬友文等人化身為書中角色「聖誕超級媽咪」驚喜現身，發送給小朋友們耶誕禮物，現場氣氛相當熱絡。

新北市環保志工繪本說演活動與小朋友互動。（記者翁聿煌攝）

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