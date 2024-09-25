為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    他未繫安全帶被警攔 查出懸掛假車牌又搜出毒品

    吳男駕駛自小客車行經新北市中和區時，因未繫安全帶遭到警方攔停，經盤查後，發現吳男所懸掛的車牌查無資料，進而查出根本就是懸掛假車牌上路。（記者陸運鋒翻攝）

    吳男駕駛自小客車行經新北市中和區時，因未繫安全帶遭到警方攔停，經盤查後，發現吳男所懸掛的車牌查無資料，進而查出根本就是懸掛假車牌上路。（記者陸運鋒翻攝）

    2024/09/25 14:29

    〔記者陸運鋒／新北報導〕吳姓男子昨天駕駛自小客車行經新北市中和區時，因未繫安全帶遭到警方攔停，經盤查後，發現吳男所懸掛的車牌查無資料，進而查出根本就是懸掛假車牌上路，同時還在車上搜出毒品殘渣，隨後被警方帶回移送偵辦。

    中和警分局調查，從事建築工作34歲吳男昨天凌晨2時許，駕駛自小客車行經中和區中山路二段、新生街口時，因未繫安全帶被巡邏警方攔下，警方輸入該車牌車號時，發現為停用狀態，便進一步核對車身號碼，才得知原車牌是另一組號碼。

    據了解，就在警方要將車牌查扣時，發現材質與真的車牌厚度及顏色明顯不符，根本就是懸掛偽造車牌上路，隨後又再駕駛座下方，搜出含有愷他命吸管1支，便將吳男帶回偵辦。

    警詢時，吳男坦承是跟朋友借假車牌懸掛上路，而原本的車牌因為沒有驗車而被吊銷，至於毒品則是友人給的，警詢後，依毒品及偽造特種文書罪嫌移送新北地檢署偵辦，同時開出未繫安全帶1千5百元罰單。

    警方指出，使用偽造車牌行駛道路，除依道路交通管理處罰條例最高可開罰1萬800元外，將依刑法第212條、第216條偽造特種文書罪嫌移送法辦，可處1年以下有期徒刑，若貪圖小利將受刑事及高額罰金重罰。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方發現吳男車牌材質與真的車牌厚度及顏色明顯不符，根本就是懸掛偽造車牌上路。（記者陸運鋒翻攝）

    警方發現吳男車牌材質與真的車牌厚度及顏色明顯不符，根本就是懸掛偽造車牌上路。（記者陸運鋒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播