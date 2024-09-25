他未繫安全帶被警攔 查出懸掛假車牌又搜出毒品

吳男駕駛自小客車行經新北市中和區時，因未繫安全帶遭到警方攔停，經盤查後，發現吳男所懸掛的車牌查無資料，進而查出根本就是懸掛假車牌上路。（記者陸運鋒翻攝）

2024/09/25 14:29

〔記者陸運鋒／新北報導〕吳姓男子昨天駕駛自小客車行經新北市中和區時，因未繫安全帶遭到警方攔停，經盤查後，發現吳男所懸掛的車牌查無資料，進而查出根本就是懸掛假車牌上路，同時還在車上搜出毒品殘渣，隨後被警方帶回移送偵辦。

中和警分局調查，從事建築工作34歲吳男昨天凌晨2時許，駕駛自小客車行經中和區中山路二段、新生街口時，因未繫安全帶被巡邏警方攔下，警方輸入該車牌車號時，發現為停用狀態，便進一步核對車身號碼，才得知原車牌是另一組號碼。

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據了解，就在警方要將車牌查扣時，發現材質與真的車牌厚度及顏色明顯不符，根本就是懸掛偽造車牌上路，隨後又再駕駛座下方，搜出含有愷他命吸管1支，便將吳男帶回偵辦。

警詢時，吳男坦承是跟朋友借假車牌懸掛上路，而原本的車牌因為沒有驗車而被吊銷，至於毒品則是友人給的，警詢後，依毒品及偽造特種文書罪嫌移送新北地檢署偵辦，同時開出未繫安全帶1千5百元罰單。

警方指出，使用偽造車牌行駛道路，除依道路交通管理處罰條例最高可開罰1萬800元外，將依刑法第212條、第216條偽造特種文書罪嫌移送法辦，可處1年以下有期徒刑，若貪圖小利將受刑事及高額罰金重罰。

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警方發現吳男車牌材質與真的車牌厚度及顏色明顯不符，根本就是懸掛偽造車牌上路。（記者陸運鋒翻攝）

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