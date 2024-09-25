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    「金山漫遊」規劃農業創生遊程 首獲國際永續認證

    「金山漫遊」團隊以永續發展為理念，規劃農業創生遊程，今年取得國際認證，市長侯友宜（中）在市政會議表揚。 （記者賴筱桐攝）

    「金山漫遊」團隊以永續發展為理念，規劃農業創生遊程，今年取得國際認證，市長侯友宜（中）在市政會議表揚。 （記者賴筱桐攝）

    2024/09/25 12:21

    〔記者賴筱桐／新北報導〕「金山漫遊」團隊整合在地商家或青農，以永續發展為理念，規劃農業創生遊程，今年取得英國標準協會（BSI）的ISO 20121永續性活動管理系統國際認證，為全國第一個取得認證的農業遊程組織，市長侯友宜今天在市政會議表揚。

    農業局長諶錫輝表示，市府長期與金山漫遊合作，結合農業資源和旅遊，開發各項有趣且富含教育意義的農業創生遊程，包含甘藷栽培、採收及控窯體驗、漁村捕魚文化的牽罟漁法體驗、香草手作體驗等，盼促進地方經濟發展。

    金山漫遊團隊去年開始依循ISO 20121規範，鼓勵參與遊程的民眾搭乘大眾運輸工具，使用生物分解餐盒，培訓地方人士導覽，強化在地人才傳承，並串接跨領域業者，創造多元產業收入，將環境、社會及經濟的永續理念結合農業創生遊程，今年獲得BSI的ISO 20121國際認證。

    金山漫遊執行長賴家華說，金山漫遊提供客製化的永續遊程，以保育海洋、陸域生態為最大特色，透過環境教育結合產業人文體驗，旅遊還能兼顧環保，未來企業參與遊程，可納入企業的ESG永續報告書。

    新北市長侯友宜表示，市府遵循永續理念及聯合國SDGs宗旨落實各項政策，致力推動農業創生，輔導各地農創團隊，規劃永續發展的農業活動，除了推廣農業文化，也發揮對經濟、社會及環境的責任。

    「金山漫遊」團隊推出農業創生遊程，圖為漁村捕魚文化的牽罟漁法體驗。（記者賴筱桐攝）

    「金山漫遊」團隊推出農業創生遊程，圖為漁村捕魚文化的牽罟漁法體驗。（記者賴筱桐攝）

    「金山漫遊」團隊整合在地商家或青農，規劃富有教育意義的農業創生遊程。（記者賴筱桐攝）

    「金山漫遊」團隊整合在地商家或青農，規劃富有教育意義的農業創生遊程。（記者賴筱桐攝）

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