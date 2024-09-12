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新北公布酒駕累犯23人名單 17歲無照男挨罰連累他人

新北市交通事件裁決處第53次公布酒駕累犯名單；圖為警方攔檢畫面。（新北交大提供）

新北市交通事件裁決處第53次公布酒駕累犯名單；圖為警方攔檢畫面。（新北交大提供）

2024/09/12 12:03

〔記者董冠怡／新北報導〕酒駕新制交通罰則自2022年3月31日起上路，新北市累計公布1204人，市府交通事件裁決處今公布酒駕累犯名單，23人皆第2度再犯；處長李忠台表示，公告名單中今年剛滿18歲的男子戴瑋廷，去年4月、9月無照酒駕挨罰，且被禁考駕照4年、借來的機車牌照各吊扣2年，呼籲中秋節將至，酒後應選代駕或坐大眾運輸，以免觸法。

李忠台說明，2022年上路的酒駕新法針對屢次酒駕或拒測違規累犯，加重罰鍰、吊銷駕照及公布姓名、照片。新北市今天第53次公布「酒駕及拒測累犯名單」，至今已公布1204人、1291人次，未結案者全數移送強制執行，金額達4100萬元。

李忠台指出，戴瑋廷今年剛滿18歲，去年4月、9月各有無照酒駕紀錄，僅考駕照計4年，另因騎乘他人機車，造成兩車牌照各吊扣2年，其中第2度酒駕就在去年中秋連假期間發生，提醒聚餐烤肉若有飲酒，應找代駕或搭乘大眾運輸，「酒駕害人害己！」

裁決處統計，全市今年1月至8月酒駕違規有2591件，較去年同期的3468件減少877件、降幅達2成5，並補充，依據「道路交通管理處罰條例」第21條規定，無照駕駛機車可處罰鍰1萬2000元至1萬8000元罰鍰、小型車1萬8000元至2萬4000元；此外，按第35條規，10年內第2次違反酒駕者，機車處罰鍰9萬元、汽車12萬元。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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