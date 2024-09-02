為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新北市

瑞莎曝訓練場地夏天42度 校方：開冷氣使用者付費

藝人瑞莎近年致力於推廣韻律體操。（翻攝自瑞莎臉書粉專）

藝人瑞莎近年致力於推廣韻律體操。（翻攝自瑞莎臉書粉專）

2024/09/02 20:29

〔記者羅國嘉／新北報導〕藝人瑞莎近年致力於推廣韻律體操，還成立瑞星韻律體操協會培育韻律體操選手，但她透露，辦比賽過程相當辛苦，希望有冷氣、固定練習場地，因其中一個願意租借的新北場地，夏天約42度，孩子熱到不舒服想吐。修德國小校長陳俊生，學校以用便宜的租金出借，若要全天開冷氣學校還要倒貼電費，不可能拿公家錢倒貼民間團體，所以要租借活動中心、開冷氣那就使用者付費。

瑞莎今日在社群平台上指出，上個月在台灣舉辦國際邀請賽，共有15個國家韻律體操選手們參與。除訓練孩子們帶好成績回台灣，也不停找資源才能走下去，但還有很多地方需要加強，比如希望還是有冷氣且是自己的固定練習場地。

瑞莎表示，「這條路真的非常非常辛苦的，除了訓練孩子們帶好成績回台灣，也不停找資源才能繼續走下去。」她說，目前還有許多要加強的地方，包括希望可以找到有冷氣的訓練場所，因其中一個願意租給他們的新北體育館，夏天室內溫度高達42度，有些孩子們不舒服到想吐，無法訓練，必須想辦法去龍潭或別的地方訓練。

修德國小校長陳俊生表示，由於學校的活動中心場館很大，當初她要租借時就已說明清楚，如果要按照場地租借辦法1個月得要好幾十萬，但她願意提供教練協助訓練學校的孩子、推廣韻律體操，所以從今年3月開始以一個月4萬5的租金租借，提供平日下午4點至9點、星期假日全天時間給瑞星韻律體操協會，租金相對便宜，其實光付電費就差不多。

陳俊生強調，活動中心夏天確實比較熱，但學校無法負擔冷氣長時間的開啟，瑞莎提出支付冷氣費用1日多給3千開冷氣的建議，不過實際開冷氣一小時電費就要近2千，若冷氣開下去學校還要倒貼電費，畢竟學校經費有限，也不可能拿來倒貼民間團體，所以租借活動中心、冷氣就是使用者付費，如果她支付得起學校很願意協助，至於瑞星今後是否還需要承租，完全予以尊重。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
世界級體操大賽 瑞莎率台小將 奪3金2銀
2024/03/07 05:30

世界級體操大賽 瑞莎率台小將 奪3金2銀
瑞莎「生第三胎」卡關原因曝！自招：我有50幾個小孩要照顧
2024/07/03 16:34

瑞莎「生第三胎」卡關原因曝！自招：我有50幾個小孩要照顧
impression

股市震盪新常態 實證研究：兩大類資產適合低檔加碼
瑞莎跪求台灣好場館！曝「訓練場夏天42度」孩子不舒服到想吐
2024/09/02 15:26

瑞莎跪求台灣好場館！曝「訓練場夏天42度」孩子不舒服到想吐
被指「體育館高溫42度」校長很心寒！瑞莎親回：一起為台灣努力
2024/09/02 20:19

被指「體育館高溫42度」校長很心寒！瑞莎親回：一起為台灣努力
impression

台灣肺癌防治世界發光 健保署長曝用藥拚跟上國際
新北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播