瑞莎曝訓練場地夏天42度 校方：開冷氣使用者付費

藝人瑞莎近年致力於推廣韻律體操。（翻攝自瑞莎臉書粉專）

2024/09/02 20:29

〔記者羅國嘉／新北報導〕藝人瑞莎近年致力於推廣韻律體操，還成立瑞星韻律體操協會培育韻律體操選手，但她透露，辦比賽過程相當辛苦，希望有冷氣、固定練習場地，因其中一個願意租借的新北場地，夏天約42度，孩子熱到不舒服想吐。修德國小校長陳俊生，學校以用便宜的租金出借，若要全天開冷氣學校還要倒貼電費，不可能拿公家錢倒貼民間團體，所以要租借活動中心、開冷氣那就使用者付費。

瑞莎今日在社群平台上指出，上個月在台灣舉辦國際邀請賽，共有15個國家韻律體操選手們參與。除訓練孩子們帶好成績回台灣，也不停找資源才能走下去，但還有很多地方需要加強，比如希望還是有冷氣且是自己的固定練習場地。

瑞莎表示，「這條路真的非常非常辛苦的，除了訓練孩子們帶好成績回台灣，也不停找資源才能繼續走下去。」她說，目前還有許多要加強的地方，包括希望可以找到有冷氣的訓練場所，因其中一個願意租給他們的新北體育館，夏天室內溫度高達42度，有些孩子們不舒服到想吐，無法訓練，必須想辦法去龍潭或別的地方訓練。

修德國小校長陳俊生表示，由於學校的活動中心場館很大，當初她要租借時就已說明清楚，如果要按照場地租借辦法1個月得要好幾十萬，但她願意提供教練協助訓練學校的孩子、推廣韻律體操，所以從今年3月開始以一個月4萬5的租金租借，提供平日下午4點至9點、星期假日全天時間給瑞星韻律體操協會，租金相對便宜，其實光付電費就差不多。

陳俊生強調，活動中心夏天確實比較熱，但學校無法負擔冷氣長時間的開啟，瑞莎提出支付冷氣費用1日多給3千開冷氣的建議，不過實際開冷氣一小時電費就要近2千，若冷氣開下去學校還要倒貼電費，畢竟學校經費有限，也不可能拿來倒貼民間團體，所以租借活動中心、冷氣就是使用者付費，如果她支付得起學校很願意協助，至於瑞星今後是否還需要承租，完全予以尊重。

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