新北星空夜映紀錄片 《廢墟裡的星光》散落八里

「2024新北市紀錄片獎-星空放映」民眾專注觀影。（記者羅國嘉攝）

2024/08/31 21:48

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市新聞局今晚（31日）在八里永續環境教育中心前廣場舉行新北市紀錄片獎星空放映活動新北場，播映導演林煥文拍製的《廢墟裡的星光》，用影像記錄塗鴉藝術團隊的無畏精神，在渡船河口、沙雕美景、星空點綴下，欣賞廢墟大樓裡尋找萌芽成長的契機。本片是由新北市紀錄片獎優選影片同名短片發展而成的紀實長片，林煥文也出席觀影，並在映後座談分享拍片歷程。

《廢墟裡的星光》榮獲Mannheim Arts and Film Festival（德國）榮譽獎、Pompei Street Cinema Festival（義大利）最佳紀錄片獎，入選2018 Crossing Borders國際紀錄片暨提案大會、2021嘉義國際藝術紀錄影展、2023年西雅圖嘻哈影展（美國）等多項國內外影展。本片記述塗鴉藝術和嘻哈文化在千越大樓萌芽的過程，片中有理想、有衝突，還有一群名為「逃亡計畫」的年輕人面對未來的衝撞與徬徨，成就一部充滿張力與感動的故事。

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林煥文於映後座談分享千越大樓這50幾年來的故事，他與一群年輕人在千越大樓相遇，感受到次文化的能量，見證了廢墟大樓如何在熱情與活力的感染下重獲新生，卻在現實考驗下再次歸於沉寂。雖然大樓中穿梭的身影已然消失，但大樓中發生的獨特故事，帶來許多可能性，是這群人通往夢想未來的璀燦星河。

林煥文說，拍攝這紀錄片，只要是留住曾經發生的文化，而這棟大樓不只是一棟大樓，其實訴說另一種文化，還有不同世代的想法，值得幫這塊土地記錄一些，雖然自己過去的作品會有不同的題材，但首次碰到這類的次文化、年輕人認為蠻新鮮，也是他的一種學習。

新聞局長李利貞說，新北市14年來持續以各種形式支持國內紀錄片工作者，透過徵件競賽給予資金與製作上的協助，也為優選作品尋覓多元放映平台。今天選在八里放映，正逢「八里光雕、沙雕展」活動期間，呼應今年沙雕展「宇你相遇」的主題，期待影迷在紀錄片多樣世界中相遇，享受綺麗的仲夏之夜。

新聞局補充，下一場星空放映將在9月14日在桃園市中壢銀河廣場舉行，放映導演尚若白的《逸心為戲》。放映活動會持續舉辦，讓民眾有更多機會接觸國內優質的影像創作，新北市紀錄片獎詳細訊息，可上新北市紀錄片系列活動主題網站或臉書「感動，無所不在 新北市紀錄片系列活動」查詢。

導演林煥文分享《廢墟裡的星光》拍攝過程。（記者羅國嘉攝）

新北市新聞局長李利貞出席紀錄片星空放映活動。（記者羅國嘉攝）

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