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    IP在境外！ 羅致政影片疑雲 檢方查無散佈者身分已簽結

    民進黨前立委羅致政。（資料照）

    民進黨前立委羅致政。（資料照）

    2024/08/22 14:08

    〔記者王定傳／新北報導〕今年總統與立委大選前，「壹傳媒」網站刊登一篇文章，指疑似是民進黨前立委羅致政的自拍性愛影片遭上傳色情片平台，羅致政認為這是境外網軍以深偽造假影片介選，提出檢舉；新北地檢署調查，這些網站及影片的IP均在國外，無法追查散佈者身分，且羅政政並未提告，「壹傳媒」又是就其所查證所得進行報導，無違反公職人員選罷法犯意，日前已將本案簽結。

    「壹傳媒」網站是今年1月間，刊登一篇「大立委成A片男主角？」文章，羅致政獲知後立即在臉書發聲明指，這是深偽造假影片、境外網軍操作介選，影片中人非他本人，譴責這種選舉造謠抹黑伎倆，呼籲勿傳播以免觸法，並請檢調單位主動儘速徹查。

    羅致政並前往調查局新北市調查處，檢舉幕後藏鏡人涉違反公職人員選罷法，影片則由調查局進行檢測；他並強調，議題農場以報導方式造謠，壹傳媒早已被香港法院宣告破產，並無編輯台，現淪為造謠中心、境外介選的溫床，呼籲檢調儘速揪出幕後黑手。

    沒多久，國民黨2024競選發言人凌濤召開記者會指出，又收到20部羅致政最新的高畫質不雅影片，將送交檢調深入調查是否是所謂的Deepfake（深偽）或中共介選。

    但經檢調追查，這些影片總共8部，其網站及影片的IP均在國外，無法追查散佈者身分，且本案並無人提告，羅致政僅請求釐清事實，亦無對「壹傳媒」提告，壹傳媒是就其所查證所得進行新聞，難認有散布不實言論意圖使候選人不當選罪嫌犯意，日前已將本案簽結。

    至於經調查局檢測的影片是否為深偽？檢方表示，因本案涉及妨害性隱私及不實性影像，依「性侵害犯罪防治法」規定及精神，未經被害者同意，無法對外說明影片檢測結果。

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