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獨家》羅致政被爆與蔡英文錄音檔外流 調查局立案報請北檢偵辦

爭取新北第7選區連任的民進黨立委羅致政（如圖）。（資料照）

爭取新北第7選區連任的民進黨立委羅致政（如圖）。（資料照）

2024/01/09 13:45

〔記者錢利忠／台北報導〕爭取新北市第7選區連任的民進黨立委羅致政，遭傳出疑似與總統蔡英文的私下對話錄音檔外流。據本報掌握，調查局今天已就此事立案調查，並報請台北地檢署指揮偵辦，將釐清該外流的音檔是否為實，或是造假。

對於外傳有錄音檔案外流，羅致政則透過臉書發布6點聲明，駁斥假資訊，表示已請律師蒐證追訴不法。

網上流出一段長約41分鐘，據稱是羅致政私下與蔡英文的對話錄音，內容包括黨務、政務，以及羅致政宣稱有「老師」很厲害，推薦蔡英文去拜訪請教如何消災解厄，還能聽到羅致政對蔡英文說一些拍馬屁的話，甚至是批評黨內人事。

對此，羅致政在臉書發布6點聲明：「第一，音檔來源不明，是非法變造；第二，針對我個人介選的操作接二連三，上傳來源很清楚來自境外，顯然是鎖定我為對象的境外介選操作；第三，針對如此明顯的境外介選作為，期待國安及司法單位迅速處理；第四，希望媒體、民眾不要觸法傳播來源不明及違法變造的內容；第五，在野黨政治人物配合境外介選勢力，抹黑造謠，予以強烈譴責；第六，已請律師蒐集相關資訊追訴不法。」

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