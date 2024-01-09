羅致政深偽影片不公布鑑定結果 藍黨團：像高端合約封存30年？

國民黨立法院黨團立委林為洲（右起）、李德維、王鴻薇召開「私密影片公布鑑定結果 難道也要封存30年？」記者會。（記者王藝菘攝）

2024/01/09 14:41

〔記者林欣漢／台北報導〕民進黨立委羅致政日前告發，境外網軍以深偽造假影片攻擊他方式介選，檢調依偵查不公開規定，不公布鑑定結果；立法院國民黨團今日召開記者會，質疑民進黨政府口口聲聲說是中國介選，卻不願公布鑑定結果，拿不出中國介選的直接證據以昭公信。外界質疑，難道影片為真？怕影響民進黨選情而選擇隱瞞？一如高端合約封存30年？

黨團首席副書記長李德維表示，調查局長王俊立去年9月在立法院稱，最慢48小時可鑑定出影片是否為深偽，且偽造影片可處7年有期徒刑，那麼現在檢調單位是看到當事人是民進黨立委，所以選擇性不公布？當民進黨總統候選人賴清德稱，相關的影片是中國介選，調查局的鑑定結果是否會打臉賴清德？賴清德是否涉及釋放假消息？檢調要不要辦？

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李德維指出，法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗都已經要求台北檢察署，遇到全國性重大假訊息，必須「立即澄清、迅速下架、溯源追查主嫌」，現在調查局不公布鑑定結果，這要如何證明是中國介選？賴清德說是中國介選，是不是假消息？當事人不同意公布鑑定結果，豈不令人匪夷所思？這是默認為真嗎？呼籲民進黨政府，趕快公布鑑定結果，以昭公信。

黨團副書記長王鴻薇表示，羅致政是外交國防委員會重量級委員，在選前流出的性愛影片和錄音檔，引起社會高度重視。調查局以偵查不公開的規定，不能公布影片鑑定結果。她要請問法務部，到底要掩飾什麼？

王鴻薇說，先前行政院副院長鄭文燦遭揭露疑似帶女人開房間的影片，刑事局在立法院司法法制委員會的要求下，公開鑑定結果。為什麼鄭文燦可以，羅致政不可以？如果沒有辦法證實影片和錄音檔是造假，那麼是否羅致政的個人手機和電腦已經遭到入侵，竊走相關資料並公開，這難道不是嚴重的國安問題？檢調單位當然有責任盡速公布鑑定結果。

藍委林為洲表示，檢調聲稱要當事人同意才能公布，所以無法公布鑑定結果。但現在變成鑑定調查結果出來，但羅致政不同意公布，為什麼不同意？這更讓國人合理懷疑，影片為真，所以不敢公布鑑定結果。

林為洲也提到，疑似偷錄、外流的41分鐘錄音檔，內容充滿怪力亂神，包括羅致政邀蔡英文總統找風水師等，民進黨政府、羅致政在第一時間出面否認，直指是中共介選，國家元首的聲音被深偽，難道不是重大的國安問題？有沒有國安疑慮？國安檢調單位不用調查並公布鑑定結果，以安民心嗎？

林為洲強調，《偵查不公開作業辦法》不是法律，是位階相當低的「辦法」，根據《偵查不公開作業辦法》第8條第一項第一款：「對於國家安全、社會治安有重大影響、重大災難或其他社會矚目案件，有適度公開說明之必要。」蔡英文總統的聲音遭到深偽，算不算國家安全？算不算社會矚目案件？林為洲提醒，民進黨政府和檢調單位，不要再拿「偵查不公開」作為藉口。

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