金山六三社區荷花滿開 暢遊文史景點消暑

新北市金山六三社區種植超過0.5公頃的荷花，正值滿開。（農業局提供）

2024/06/09 15:27

〔記者賴筱桐／新北報導〕時序入夏，正是賞荷時節，新北市金山農村有一處賞荷秘境「六三社區」，位於法鼓山腳下，種植超過0.5公頃荷花，目前正值滿開，當地販售小農友善耕作的蓮子和地瓜，還有許多文史足跡與消暑景點可以漫步遊覽，適合連假期間闔家走訪。

農業局長李玟表示，金山六三社區的荷花及蓮子採用友善耕作方式種植，正值盛開期，粉色花朵出淤泥而不染，在綠色荷葉的襯托下更顯淡雅脫俗。

李玟說，六三社區遍布水圳與稻田，早期農村時代沿著水圳搭建共有13處洗衣亭，原本因年久失修荒廢，農業局輔導社區進行農村再生整理修建，保存早期農村時代的生活樣貌與記憶，目前持續有民眾用來清洗農具，不時也有兒童前來戲水消暑。

另外，社區另一處文史足跡是日治時代的金山舊機場遺址，此處為小型軍機場，興建於1943年，因發生事故未啟用即廢棄，如今遺址還留有日軍興建機場時，用來輾平地面的3個巨大齒輪工具，時過境遷，如今軍機場已成為一片綠油油的稻田。

六三社區附近還有法鼓山佛教教育園區，園內步道平緩好走，與綠地串聯，兩側植栽枝繁葉茂，一旁有沁涼溪水潺潺流過，適合夏季健行，清涼消暑。民眾可順遊朱銘美術館，目前舉辦「2024台灣當代雕塑展」，攜帶幼童的家長可參訪為學齡前兒童設計的「ART多一點實驗室」。

金山六三社區的荷花與蓮子採友善方式耕作，目前正值荷花滿開。（農業局提供）

金山六三社區附近有法鼓山教育園區，兩側植栽枝繁葉茂，一旁有沁涼溪水潺潺流過。（農業局提供）

新北市農業局輔導六三社區進行農村再生，修建早期的洗衣亭。（農業局提供）

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