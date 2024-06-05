新北市鶯歌工商繁星升學成績閃亮

鶯歌工商校長顏龍源（後排中）肯定在地升學的應屆畢業生簡君哲（左前）、鄭宛柔（右前）的優異表現。（鶯歌工商提供）

2024/06/05 12:52

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市鶯歌工商今年度科技校院繁星計畫甄選入學成績亮眼，有3位錄取公立科大、6位上私立科大；鶯歌工商校長龍源說，選擇在地技職就學，安心就讀加上升學管道順暢多元，值得社區國中應屆畢業生考慮。

鶯歌工商這次錄取學生中，有兩人來自學校附近的鶯歌區尖山國中，資訊科簡君哲錄取技職第一志願國立台灣科技大學電子工程系，廣告設計科鄭宛柔錄取明志科技大學視覺傳達設計學系。顏龍源在放榜後帶著簡君哲、鄭宛柔回到尖山國中報喜，感謝國中師長的協助與支持，讓選擇技職的學生也可以有不同面向的成就與發展，這是對學校的最大肯定，也期待可以將這樣的好成績，讓土城、樹林和三峽、鶯歌地區的國中與地方鄉親們知道，選擇技職之路前途也是無可限量。

簡君哲表示，就讀鶯歌高職接觸到程式設計和電路實作，讓他對電子電路領域產生很大興趣，3年學習更有動力，擴充自己的知識，他覺得技職繁星只是一個機會，最重要的是自己學到了什麼，他就讀資訊科學到電的認知以及程式語言，並且發現自己對電學的興趣，很高興錄取北科大電子工程系。

全力協助簡君哲榮獲全國「數位電子」職類第一名的指導老師劉仁昌表示，簡君哲對自己的志趣與專長非常清楚，經過老師的引導，實習課程的探索，學校給了他最强大的後盾和栽培 ，但仍然要歸功於他與眾不同的自律和正向的態度。

顏龍源說，鶯歌工商是三鶯地區孩子的首選，科系規劃就是以三鶯區在地文化發展為根基向外延伸，所以就讀鶯歌工商的孩子可以得到當地文化背景的滋養，穩紮穩打，進可攻、退可守，對充滿地方產業的三鶯樹孩子是最佳的選擇。

鶯歌工商老師劉仁昌（後），全力協助簡君哲榮獲全國「數位電子」職類第一名。（鶯歌工商提供）

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