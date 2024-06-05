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淡水大拜拜6/10、6/11登場 市區交管

淡水清水祖師遶境是地方重要盛會。（資料照）

淡水清水祖師遶境是地方重要盛會。（資料照）

2024/06/05 12:37

〔記者陳奕劭／新北報導〕「淡水清水祖師遶境」將在6月10日、11日（農曆5月初5、初6）登場，端午節當天清水祖師暗訪、隔天清水祖師日巡。屆時淡水市區將進行交通管制，淡水區公所請用路人避開管制時間與路段，配合行駛替代道路。

淡水區公所表示，遶境活動將於6月10日（農曆5月初5）夜間請出清水祖師與分身暗訪驅災避禍，6月11日全日將在淡水市區遶境淨化災厄，迎神時結合各大宮廟、獅陣、軒社及神明會等陣頭一同參與。

區公所指出，遶境路線將涵蓋淡水市區主要道路，新北市警察局淡水分局將自6月10日下午2時至凌晨0時、11日早上8時30分至凌晨0時進行交通管制。

淡水區長巫宗仁表示，清水祖師遶境俗稱「淡水大拜拜」，是地方宗教盛會，遶境期間重要路口實施交通管制，公車改道行駛、調整垃圾收運時間，影響地方生活甚鉅。區公所5月22日邀集淡水清水巖、民政局、警察局等相關單位召開協調會。

會議後，區公所將交通管制措施、公車改道行駛路線、垃圾收運等相關資訊，公告於區公所官網和臉書粉專，並在紅樹林有線電視跑馬燈宣傳。

巫宗仁說，清水祖師遶境有上百年的歷史，為新北市民俗類的無形文化資產，也是淡水居民心中根深蒂固的堅定信仰，在兼顧文化傳承、宗教信仰及現代的生活秩序下，祈求清水祖師爺庇佑，一切順利，合境平安。

淡水大拜拜交通管制示意圖。（淡水區公所提供）

淡水大拜拜交通管制示意圖。（淡水區公所提供）

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