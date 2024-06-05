清水巖祖師遶境端午登場 淡水警公布交管訊息

新北市淡水宗教盛事，清水巖祖師廟遶境將於端午節展開，警方公告交通管制路段、措施，呼籲民眾遵守。（記者吳仁捷翻攝）

2024/06/05 12:45

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡水宗教盛事，一年一度淡水清水巖清水祖師遶境將於端午節熱鬧登場，今年遶境活動「首日暗訪」從6月10日下午4時起熱鬧展開、11日上午展開「平安遶境」，今年登記參加遶境民俗陣頭眾多，適逢端午連續假期，預估朝香信徒、參觀民眾及遊客將高達數萬人次，淡水警分局為求繞境圓滿順利，活動期間結合警、民力編組投入交通疏導工作，針對遶境路線範圍，並依陣頭集結狀況彈性實施交通管制。

淡水警分局表示，淡水區淡金路（登輝大道）以西、新春街與中山北路212巷口以南、中正路以東等主要道路，活動期間除住戶、在地居民、公務車、救護車、媒體採訪車、Ubike運輸車輛等彈性放行外，非淡水市區內住戶汽車禁止進入市區；管制時段為10日（星期一）下午兩時至晚間12時、11日（星期五）上午8時30分到晚間12時，共計19處管制點，呼籲民眾配合警方交通指揮引導。

另在管制時段內，公車（含免費接駁公車）均改道不行經淡水市區，起迄站均為捷運淡水站前廣場，鼻頭街為方便客運車輛進出，活動管制時間將區隔為雙向通行。

此外，客運業者、台北及新北大眾捷運公司將提供管制與公車改道及臨時招呼站設置等乘車訊息，請民眾多加利用。

淡水警分局呼籲用路人為節省行車寶貴時間，請避開遶境活動時間、路線及管制路段，並多利用淡金路行駛，住戶如欲進入管制點時，請配合出示身份證明文件。欲前往淡水地區遊客請務必於出發前詢問相關動線、並可透過警察廣播電臺與CMS路況發布的資訊瞭解，另外淡水警分局官方臉書、新北市政府交通局及淡水客運股份公司等網站也會發布相關管制訊息，並多搭乘大眾運輸系統，避免因交通管制而影響出遊興致。

19個交通管制點：

（一）坪頂路與中正東路一段口。

（二）淡金路與坪頂路口。

（三）淡金路77巷口。

（四）淡金路與忠愛街口。

（五）淡金路與水源街2段口。

（六）北新路與北新路69巷口。

（七）北新路69巷與中山北路1段186巷口。

（八）北新路184巷口。

（九）中山北路1段212巷口。

（十）大忠街113巷口（燦坤對面）。

（十一）新春街與新民街口

（十二）新生街與新民街口

（十三）中山北路與新春街口

（十四）中正路與文化路口（舊水利會前）。

（十五）文化路與三民街口（七條通路口）。

（十六）中正路與三民街口（好樂迪前路口-管制汽、機車不得進入中正路）。

（十七）中正東路1段3巷口

（十八）學府路與水源街口

（十九）中正東路與學府路口（指引入轄公車左轉進捷運站前廣場上下乘客及管制汽、機車不得進入中正東路，遊行隊伍自學府路往中正路時由中正東路逆向車道進入）。

新北市淡水宗教盛事，清水巖祖師廟遶境將於端午節展開，警方公告交通管制路段、措施，呼籲民眾遵守。（記者吳仁捷翻攝）

新北市淡水宗教盛事，清水巖祖師廟遶境將於端午節展開，警方公告交通管制路段、措施，呼籲民眾遵守。（記者吳仁捷翻攝）

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