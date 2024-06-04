新北去年歲入超收近55億元 議員爭取營養午餐全面免費

新北市議員林金結爭取學童營養午餐全面免費，市長侯友宜表示，將視財政狀況研議提高食材費用補助。（圖由教育局提供）

2024/06/04 15:39

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議會今天進行市政總質詢，國民黨市議員林金結表示，許多縣市推動學童營養午餐免費，新北市2023年歲入超收近55億元，盼跟進這項政策。市長侯友宜表示，新北市財源不足，全面免費有困難，願意研議提高食材補助費用。

林金結表示，雖然去年中央補助短少90.8億元，但依據新北市2023年總決算，歲入超收54.93億元，許多縣市都已經推動營養午餐全面免費，在萬物皆漲的年代，民眾薪水不漲，貧戶越來越多，民眾生活困難，希望市府體恤家長辛勞，跟進其他縣市，推動學童營養午餐全面免費。

侯友宜說，對於弱勢家庭學童已全面補助營養午餐經費，針對營養午餐補助，市府每年編列約12億元經費，如果全部免費，需要再增加30億元，總經費高達42億元，新北市因為財政收支劃分法尚未修法，統籌分配款是六都最少，如今也是軌道建設大興土木、最花錢的時候，現階段全面免費有一定困難。

林金結說，現在營養午餐平均一餐55元，學校有自立廚房約每餐50元，每位學童1個月要1100元，若家中有2名以上學童，將造成家庭經濟負擔，既然新北市2023年歲入超收近55億元，建議撥部分經費補助營養午餐一半餐費。

侯友宜說，會請教育局研議，如果財源充裕，針對食材部分給予一點補助。

教育局表示，每年投入約3億1200萬元，全額補助弱勢高中職、國中小學生午餐費，另「幸福晨飽」補助弱勢學生早餐投入2億4000萬元，合計5億5200萬元。此外，持續投入資源提升學童午餐品質，今年編列「4+1安心蔬菜計畫」經費約1億7100萬元，採用國產可溯源食材約4億8450萬元，合計6億5550萬元。

教育局說明，新北市午餐費單價平均52元，市府補助食材費用，一般學校每人每餐食材費提升15元，可吃到價值67元午餐，另偏鄉學校每人每餐可提升19元，能吃到價值71元午餐。

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