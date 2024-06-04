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新北夏季就業博覽會開跑 54家廠商釋出逾3000職缺

新北市政府勞工局將於6月6日上午10點至下午2點，在市府6樓大禮堂舉辦就業博覽會，圖為過去就博會情形。（勞工局提供）

新北市政府勞工局將於6月6日上午10點至下午2點，在市府6樓大禮堂舉辦就業博覽會，圖為過去就博會情形。（勞工局提供）

2024/06/04 13:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府勞工局將於6月6日上午10點至下午2點，在市府6樓大禮堂舉辦就業博覽會，邀請晶碩光學、桓達科技、鼎泰豐、添好運、王品餐飲、晶華酒店、君悅酒店、星巴克、無印良品、IKEA等54家廠商參與，提供超過3000個工作機會，包括990個兼職職缺。

勞工局長陳瑞嘉表示，即將迎來暑假旅遊旺季，旅宿餐飲業求才若渴。以職缺數來看，本次活動有近5成職缺為旅宿餐飲業，其次為零售量販業占比2成1、科技製造業占比1成3，有8家廠商開出破百職缺。

薪資待遇部分，南京資訊開出資深硬體研發工程師月薪高達70K，科技製造業大廠精材科技及輝能科技也都提供起薪40K以上的工程師職缺，旅宿餐飲業龍頭鼎泰豐、添好運也開出月薪50K以上的主廚職缺。另有990個兼職職缺，包含鼎泰豐、貳樓餐飲、築間餐飲、晶華酒店，都開出時薪200元以上的計時人員，提供有彈性工時需求的民眾選擇。

此外，活動現場設有AR/VR科技求才攤位，帶領求職者身歷其境，模擬工作環境及面試問答，提升求職成功率，並規劃「履歷健診專區」，由專業的職涯老師指導履歷撰寫技巧；此外，也有「銀髮人才服務據點」、「婦女及中高齡者職場續航中心」及「婦女再就業專區」，幫助不同年齡層的求職者釐清職涯方向。

就服處將於6月12日在崑崙公園市民活動中心、6月20日在汐止區公所11樓禮堂、6月21日在淡水水碓市民活動中心，接力推出徵才活動，詳情上新北市人力網或電洽專線：0800-091-580（您就業、我幫您）。

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