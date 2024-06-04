民眾出遊住宿自帶備品可減少一次性用品消耗。（新北市環保局提供）

2024/06/04 12:28

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市響應6月5日世界環境日，新北市環保局舉辦「自帶用品輕旅行 住新北抽綠遊金」活動，鼓勵民眾在出遊時養成自備盥洗用品及個人衛生物品等備品的習慣，落實綠色旅遊與減塑生活，第一階段號召民眾「線上響應」，只要於6月7日至20日期間在「新北i環保」Facebook粉絲專頁活動貼文完成指定步驟，即可參加抽獎。

第二階段為「落實不塑行動」，民眾於暑假期間（7月1日至8月31日）自備旅宿用品入住新北市任一家環保旅宿，並完成拍照上傳的指定任務，就可參加抽獎，最高可獲得新臺幣1萬元的「綠遊金」，歡迎民眾一起加入綠色旅遊的行列。

環保局說明，為鼓勵民眾響應減塑，新北市分二階段推動「自帶用品輕旅行 住新北抽綠遊金」活動：第一階段活動時間為6月7日至6月20日，民眾於「新北i環保」Facebook粉絲專頁活動貼文下留言分享，即可參加「新北綠遊金」的綠色旅遊基金抽獎，本階段最大獎為5千元「綠遊金」。

第二階段活動時間為7月1日至8月31日，民眾只要在活動期間自備旅宿用品（如：盥洗及保養用品、個人衛生用品等）入住新北市任一家環保旅宿，並將入住發票及自備旅宿用品等照片上傳至線上表單，即有機會獲得最高1萬元「綠遊金」。

環保局補充，新北市目前共有77家環保旅宿（包含具環保標章的旅館或環保旅店），鼓勵民眾暑假期間來玩新北、住新北，一起響應綠色旅遊抽「綠遊金」。

民眾出遊自帶盥洗用品可減少一次性用品浪費。（新北市環保局提供）

來新北輕旅行 自帶旅宿備品環保局加碼抽萬元「綠遊金」。（新北市環保局提供）

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