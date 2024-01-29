為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新北市

割頸案楊生入夢 父母籲：別讓年齡導致司法成為失衡的天秤

石一佑與楊爸爸、楊媽媽手牽手，陪伴走過喪子之痛。（記者董冠怡攝）

石一佑與楊爸爸、楊媽媽手牽手，陪伴走過喪子之痛。（記者董冠怡攝）

2024/01/29 15:17

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市校園割頸案的楊姓國三學生1月25日舉行告別式，經過數日沉澱，楊生父母今天接受本報獨家採訪，提到兒子28日晚間入夢，很高興孩子回來看看他們過得好不好，也謝謝社會大眾的鼓勵、板橋區政顧問石一佑一路陪伴，祈求法院公正嚴判，為無辜枉死的受害者伸張正義，給予殺人犯、教唆者應有的刑罰，別讓「年齡」導致司法成為失衡的天秤。

楊媽媽表示，昨天孩子入夢來看她，想摸摸他、抱抱他，但一觸碰便離開，彷彿是在向我告別，「我很想告訴兒子，把拔、馬麻很想他，希望可以常常回來看看我們，讓我們知道他在另一個世界過得很好，也讓他知道，我們一定會替他討回公道、釐清案件真相」，未來也會一如繼往，以身作則「明辨是非」走下去。

楊爸爸說，祈求法院能夠公正嚴判，真正替他兒子討回公道，不讓殺人犯及教唆者逃過應有懲罰，別讓家屬認為，「年齡」導致司法成為一座失衡的天秤，同時沉重呼籲「司法機關能夠真正成為人民安全的保護傘，為無辜身亡的受害者伸張正義，給予壞人應有的刑罰。

石一佑表示，她與楊生父母情同家人，自己也有小孩，能夠理解失去愛子的痛苦，希望能幫他們度過這段煎熬的日子，除了提供實質協助，也給予支持鼓勵，成為他們的依靠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
割頸案受害生明告別式 父追思文慟訴：自幼教他做人要堂堂正正
2024/01/24 20:48

割頸案受害生明告別式 父追思文慟訴：自幼教他做人要堂堂正正
校安操作指引 下學期上路
2024/01/20 05:30

校安操作指引 下學期上路

新年送元本山 5大系列滿足每個人味蕾
新北國中生割頸致死案 6都法院將評核高風險少年
2024/01/18 20:57

新北國中生割頸致死案 6都法院將評核高風險少年
獨家》今晚媽媽陪你一起看書……國中割頸案被害家屬再發聲
2024/01/18 06:30

獨家》今晚媽媽陪你一起看書……國中割頸案被害家屬再發聲

掌握利率通膨雙降趨勢，存債就要「精選」
（影音）割頸犯乾哥乾妹成世界級笑話 小商人登紐時看板不夠再出招
2024/01/05 12:58

（影音）割頸犯乾哥乾妹成世界級笑話 小商人登紐時看板不夠再出招
新北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播