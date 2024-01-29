割頸案楊生入夢 父母籲：別讓年齡導致司法成為失衡的天秤

石一佑與楊爸爸、楊媽媽手牽手，陪伴走過喪子之痛。（記者董冠怡攝）

2024/01/29 15:17

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市校園割頸案的楊姓國三學生1月25日舉行告別式，經過數日沉澱，楊生父母今天接受本報獨家採訪，提到兒子28日晚間入夢，很高興孩子回來看看他們過得好不好，也謝謝社會大眾的鼓勵、板橋區政顧問石一佑一路陪伴，祈求法院公正嚴判，為無辜枉死的受害者伸張正義，給予殺人犯、教唆者應有的刑罰，別讓「年齡」導致司法成為失衡的天秤。

楊媽媽表示，昨天孩子入夢來看她，想摸摸他、抱抱他，但一觸碰便離開，彷彿是在向我告別，「我很想告訴兒子，把拔、馬麻很想他，希望可以常常回來看看我們，讓我們知道他在另一個世界過得很好，也讓他知道，我們一定會替他討回公道、釐清案件真相」，未來也會一如繼往，以身作則「明辨是非」走下去。

楊爸爸說，祈求法院能夠公正嚴判，真正替他兒子討回公道，不讓殺人犯及教唆者逃過應有懲罰，別讓家屬認為，「年齡」導致司法成為一座失衡的天秤，同時沉重呼籲「司法機關能夠真正成為人民安全的保護傘，為無辜身亡的受害者伸張正義，給予壞人應有的刑罰。

石一佑表示，她與楊生父母情同家人，自己也有小孩，能夠理解失去愛子的痛苦，希望能幫他們度過這段煎熬的日子，除了提供實質協助，也給予支持鼓勵，成為他們的依靠。

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