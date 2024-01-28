無極天元宮三色櫻盛綻 2/5至2/18規劃夜間賞櫻光雕秀

新北市淡水的無極天元宮一向是北台賞櫻熱點，目前園區內的三色櫻已經率先開放。圖為目前花況。（新北市景觀處提供）

2024/01/28 12:20

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市淡水的無極天元宮一向是北台賞櫻熱點，春節在即，三色櫻已經在1月底率先盛開，新北市政府綠美化環境景觀處指出，預料天元宮一帶今年花況將令人驚艷，市府也規劃「新北蒔花好綻-2024花見櫻花季」活動，將自2月5日起至18日間，每日下午4點30分至晚間8點30分，天元宮園區均會點燈開放夜間賞櫻活動，用光雕打造浪漫氛圍。

景觀處表示，為避免過多參訪人潮影響櫻花樹木生長與棲地環境，今年不開民眾步入櫻花林限定區域，以期達到修護櫻花樹與土壤的目的，期盼來年櫻花能更加枝繁葉茂。

至於天元宮花況，景觀處介紹，每逢初春時節，園區後山的三色櫻就會率先綻放，可以見到粉色、米色與桃紅花朵，層次豐富，天壇周圍種植的吉野櫻花期則比三色櫻約慢一個月，花朵較大且粉白，別有風韻；儘管今年農曆春節時間較晚，但三色櫻已在1月底盛開。

景觀處呼籲，過年期間賞花，可多加利用大眾運輸系統，可搭捷運至淡水站，轉搭866、875、876、877號公車，也可於捷運紅樹林站轉搭淡海輕軌至淡金站，再轉搭866、875、876、877號公車抵達天元宮。

景觀處補充，相關資訊可至「新北蒔花好綻-2024花見櫻花季」活動官網查詢。

新北市淡水的無極天元宮一向是北台賞櫻熱點，目前園區內的三色櫻已經率先開放。圖為去年花況資料照。（新北市景觀處提供）

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