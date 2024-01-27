為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新北市

新北「幸福保衛站」跨8縣市啟動 侯友宜盼能擴及全國

新北市「幸福保衛站」跨8縣市啟動，市長侯友宜盼能擴及全國。（記者翁聿煌攝）

新北市「幸福保衛站」跨8縣市啟動，市長侯友宜盼能擴及全國。（記者翁聿煌攝）

2024/01/27 09:28

〔記者翁聿煌／新北報導〕源起於新北市的社會福利安全網之一的「幸福保衛站」政策，於1月20日起擴及北台8縣市，由統一、全家、萊爾富及OK等4大超商，總共7503家為有急難的兒少提供價值100元的免費餐點，事後再通報社福及校安系統，追查當事人及家庭遭遇何種困境及協助解決，擴大到北台8縣市後，也建立起跨縣市通報功能，侯友宜表示，感謝4大超商的愛心，希望未來「幸福保衛站」模式能擴及全台各縣市。

侯友宜27日前往萊爾富超商新北員山店，感謝四大超商11年來成為新北市兒少安全的關懷據點，與市府合作，全年無休、寒假不打烊，共同守護急難學童，並致贈「吉龍舞春」春聯，祝福大家龍年財運暢旺，賺大錢也能存到錢。

侯友宜表示，新北市自2013年起與統一、全家、萊爾富及OK超商合作成立「幸福保衛站」，成為社會安全網一環，18歲以下家遇急難學童飢餓時，可至超商求助取餐，超商通報後由市府跨局處力量協助個案家庭，迄今已達9萬2513人次取餐，發揮守護兒少功能，協助許多家庭度過難關。

教育局表示，去年新北市擔任北台區域發展推動委員會輪值縣市，北台區域涵蓋宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣等8縣市，委員會透過跨區域、跨縣市資源整合與分工合作，將「幸福保衛站」納入跨縣市合作計畫，凡設籍、就讀或在北台8縣市境內發生急難事由的18歲以下學童，可至統一、全家、萊爾富及來來超商求助取餐，希望透過8縣市街頭巷尾的7503家的超商門市，公私合力，凝聚眾人力量，以幸福保衛站守護北台區域內180萬學童。

北台8縣市即日起，凡有困難，餓肚子的兒少可到4大超商門市免費取餐。（記者翁聿煌攝）

北台8縣市即日起，凡有困難，餓肚子的兒少可到4大超商門市免費取餐。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
稱蔣萬安更像總統候選人 侯友宜：他積極負責、溝通無礙
2024/01/27 08:56

稱蔣萬安更像總統候選人 侯友宜：他積極負責、溝通無礙
嗆聲「侯贏柯」送百萬現金 YTR說到做到吳子嘉拒收還報警
2024/01/27 08:05

嗆聲「侯贏柯」送百萬現金 YTR說到做到吳子嘉拒收還報警

年節送禮這樣送！龍光煥發保健康
選後感恩茶會 侯︰考不好是考生的問題
2024/01/27 05:30

選後感恩茶會 侯︰考不好是考生的問題
新北高工、板橋江翠段停車場 1/29試營運
2024/01/27 05:30

新北高工、板橋江翠段停車場 1/29試營運

新年掃除開運術 健康生活起步走！
北台8縣市幸福保衛站攜手4大超商 明年1/20同步啟動
2023/12/29 13:33

北台8縣市幸福保衛站攜手4大超商 明年1/20同步啟動
新北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播