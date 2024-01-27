新北「幸福保衛站」跨8縣市啟動 侯友宜盼能擴及全國

新北市「幸福保衛站」跨8縣市啟動，市長侯友宜盼能擴及全國。（記者翁聿煌攝）

2024/01/27 09:28

〔記者翁聿煌／新北報導〕源起於新北市的社會福利安全網之一的「幸福保衛站」政策，於1月20日起擴及北台8縣市，由統一、全家、萊爾富及OK等4大超商，總共7503家為有急難的兒少提供價值100元的免費餐點，事後再通報社福及校安系統，追查當事人及家庭遭遇何種困境及協助解決，擴大到北台8縣市後，也建立起跨縣市通報功能，侯友宜表示，感謝4大超商的愛心，希望未來「幸福保衛站」模式能擴及全台各縣市。

侯友宜27日前往萊爾富超商新北員山店，感謝四大超商11年來成為新北市兒少安全的關懷據點，與市府合作，全年無休、寒假不打烊，共同守護急難學童，並致贈「吉龍舞春」春聯，祝福大家龍年財運暢旺，賺大錢也能存到錢。

侯友宜表示，新北市自2013年起與統一、全家、萊爾富及OK超商合作成立「幸福保衛站」，成為社會安全網一環，18歲以下家遇急難學童飢餓時，可至超商求助取餐，超商通報後由市府跨局處力量協助個案家庭，迄今已達9萬2513人次取餐，發揮守護兒少功能，協助許多家庭度過難關。

教育局表示，去年新北市擔任北台區域發展推動委員會輪值縣市，北台區域涵蓋宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣等8縣市，委員會透過跨區域、跨縣市資源整合與分工合作，將「幸福保衛站」納入跨縣市合作計畫，凡設籍、就讀或在北台8縣市境內發生急難事由的18歲以下學童，可至統一、全家、萊爾富及來來超商求助取餐，希望透過8縣市街頭巷尾的7503家的超商門市，公私合力，凝聚眾人力量，以幸福保衛站守護北台區域內180萬學童。

北台8縣市即日起，凡有困難，餓肚子的兒少可到4大超商門市免費取餐。（記者翁聿煌攝）

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