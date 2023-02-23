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    首頁　>　新北市

    丟浮板害10歲童眼球挫傷、角膜割傷 游泳教練判拘役

    新北市劉姓國小游泳教練為避免隊員碰撞，朝水道丟浮板提醒，不料，10歲男校隊員恰好從水面下冒出頭，正好砸傷眼睛，高院依過失傷害罪判劉男拘役55天定讞。（記者楊國文攝）

    新北市劉姓國小游泳教練為避免隊員碰撞，朝水道丟浮板提醒，不料，10歲男校隊員恰好從水面下冒出頭，正好砸傷眼睛，高院依過失傷害罪判劉男拘役55天定讞。（記者楊國文攝）

    2023/02/23 17:40

    〔記者楊國文／台北報導〕新北市某國小游泳隊教練劉男在訓練泳校隊時，為避免潛在水道內的10歲男校隊隊員和他人碰撞，朝他附近水面大力丟擲浮板，正好他突然浮出水面，砸中其蛙鏡，導致左眼眼球挫傷、眼角膜割傷，高等法院審酌劉男乃過失行為，依過失傷害罪判拘役55天，可易科罰金5萬5千元定讞。

    判決指出，劉男是國小游泳隊教練，2020年11月30日上午，他在該校游泳池訓練游泳校隊速度衝刺時，看見10歲男隊員潛在左側水道內，但叫喚他卻未獲回應，因此將浮板朝男隊員下潛的水面附近位置丟擲，以提醒他注意，恰巧他突然浮出水面，遭浮板砸中蛙鏡，受到左眼眼球挫傷合併角膜刮傷的傷害。

    事後，男童和父、母認為劉男是故意傷害行為，並使男童罹患創傷後壓力症候群，堅持提告。

    劉男喊冤表示，當時他在訓練游泳校隊速度衝刺，將隊員分成2個水道，從左右兩同時出發，當水道第1位學生出發後，看到被害男童在水道左側距離岸邊1公尺以外的地方潛水。因擔心游回來的隊員會與他撞在一起，他先喊叫男童名字卻未獲回應，才將浮板丟向他下潛處的水平面，以讓水平面震動的方式，來提醒水面下的男童游回岸邊，未料到男童突然浮出水面，才不小心砸到他的蛙鏡，造成受傷，他絕對是「無心之過」。

    新北地院審理認為，無法證明劉男是故意傷害男童，判劉男拘役55天，可易科罰金5萬5千元。

    上訴後，高等法院依現場畫面勘驗結果，認定劉男丟出浮板和男童浮出水面是同1秒間的密接行為，無證據證明劉男是看到男童浮出水面時才刻意丟擲浮板，採信一審認定，仍依過失傷害罪判拘役55天確定。

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