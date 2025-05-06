涉操縱股價、未實現利益初估上億！檢調搜索愛山林建設約談董事長

台北地檢署指揮台北市調查處搜索愛山林等公司。（資料照）

2025/05/06 18:06

〔記者王定傳／台北報導〕房地產代銷龍頭、上市公司愛山林建設（2540）董事會辦理私募股票引進策略性投資人，未料檢調獲報，該公司祝姓董事長等人涉把員工或親友，包裝成策略性投資人買股；又涉嫌以連續高價買入低價賣出、相對成交等手法炒作股票，擬制性獲利（未實現利益）初估上億元，台北地檢署今指揮台北市調查處搜索愛山林等公司，並約談祝姓董事長等20人，全案朝違反證券交易法等罪嫌偵辦。

依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，策略性投資人是指，為提高被投資公司的獲利，藉本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，以協助被投資公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益的個人或法人。

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2013年10月21日，愛山林建設發布重訊指，公司董事會通過擬對策略性投資人私募發行普通股1.2億股，每股認購價格6元，截至10月21日止，共募集42600000股，收足股款2.5億餘元。

檢調獲報，祝等人涉嫌找員工或親友當人頭，將他們包裝成策略性投資人，讓他們以策略性投資人身分購入股票，疑藉此掌控公司股票；2020年間又涉透過親友、員工帳戶等，以連續高價買入低價賣出、相對成交等手法炒作股票，擬制性獲利初估上億元。

檢方今指揮台北處搜索愛山林、仰山林、丰雲、瑞揚、璞緒等5家公司及祝姓董事長住處等23處，約談祝姓董事長、祝的妻子即甲山林公司張姓董事長、祝的兒子即愛山林建設總經理、愛山林公司張姓副董事長等18人及2名證人，全案朝財務業務文件內容不實、操縱股價、特別背信及違反洗錢防制法等罪嫌偵辦。

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