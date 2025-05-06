前女議員賴佳微稱「身心靈受傷」不再參選 他揭加害者就是羅廷瑋！

曾任台中市議員的國民黨立委羅廷瑋。（資料照）

2025/05/06 21:22

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曾控告羅廷瑋性騷 前中市議員賴佳微宣布：永不參選

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台中市議員賴佳微今天（6日）在社群發文透露，有不少人關心她是否會投身2026地方議員選舉，但她表示，自己在擔任議員期間遭遇身體與心理上的傷害，讓她對政治產生恐懼，所以沒有參選的想法。賴佳微的貼文曝光引發討論，社運人士陳致豪直言，造成賴佳微身心靈受傷的加害者，就是全國霸免2階連署達成率最高的國民黨立委羅廷瑋！

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賴佳微今天下午在臉書發文，「謝謝在佳微卸任台中市議員這個職務後，還一直默默關心佳微的所有人。或許是明年底有議員與市長的選舉，所以不少人一再試圖探尋佳微的意向。佳微認為既然已經卸下市議員的職務，更希望趁自己現在還算年輕，能嘗試不同的生活方式。雖然已經努力在修復卸任前幾年所發生的事件在自己身體與心理的傷害，現在也終於取得初步成果，遺憾的是傷害有不可逆性。我身體、心理健康能維持現狀不惡化，應該就是最好的狀態了。」

她接著說：「佳微很榮幸自己最青春的歲月獲得你們選票的認同，托付給佳微台中市議員這份職務，我們17年來一起努力建設台中這個家園，不留餘力。縱使佳微不再參選，但『政治』只是我們生活一切綜合的總稱，還是會與大家繼續站在一起，為台灣的未來打拼奮鬥。」

陳致豪隨後轉發賴佳微的貼文，直言「看賴佳微的發文真的感嘆，一個原本活潑開朗的市議員是怎麼變成如此傷痕累累，甚至對政治心生畏懼？加害者其實就是羅廷瑋。這個惡質的政客在大罷免搶下連署第1名真的是剛好而已，因為他就是這麼爛！」

陳致豪所指的事情，就是賴佳微2019年指控羅廷瑋曾經用下半身緊貼她，讓她感到噁心，而她也當面告訴對方「不要碰我」，但羅廷瑋卻回嗆「告我啊」、「阿姨歹勢，我沒有吃那麼辣」，讓她備感羞辱。賴佳微還控訴，羅廷瑋不只一次做出性騷擾，還曾口出「妳越講我越要靠近」、「我好想陪她玩」等讓她感到不舒服的話，還會做具有「性意味的肢體與言語騷擾動作」。羅廷瑋自然是否認賴佳微的指控，之後羅廷瑋挨告性騷獲不起訴，反過來控告賴佳微違法跟騷法和恐嚇罪。

陳致豪表示，「『阿姨歹勢，我沒有吃那麼辣』、『要我陪妳嗎？妳越講我就越要靠近』……這些不只是言語，據賴佳微的指控，在議會的攻防上羅廷瑋用下體從背後頂賴佳微，一面講如上的垃圾話，非常噁心。但就像所有沒被判刑的性騷案例一樣，這些行為礙於蒐證不易，往往不見得能在法庭上取得公道。更惡質的是，羅廷瑋還用法律上的無罪持續攻擊賴佳微，把她塑造成一個濫訴的女生，逼得賴佳微氣不過，在身心狀態極糟的狀態下說出『只想殺了羅廷瑋』，反變成實質犯罪的一方。」

「法律只是道德的底線。在這個讓人傷心的案例中，我們看見的是女性從政者是怎麼受到無恥之徒的欺凌。罷免不會為賴佳微帶來正義，他只能像發文這樣離開公眾視野，自己默默療傷，這難道不讓人感嘆嗎？台中的理性選民，如果你讀過相關新聞，請捫心自問，這樣的羅廷瑋值不值得罷免！讓我們在之後投下同意罷免票，讓羅廷瑋被最高票罷免，不要再丟台中人的臉！這是所有看不下去羅廷瑋惡形惡狀的台中人值得的正義！」

前台中市議員賴佳微。（資料照，賴佳微提供）

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