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    首頁　>　新北市

    新北攜手陽明交大 為全市4萬名高中生推免費學習平台

    新北市政府與國立陽明交大大學合作，為47所公私立高中、4萬多名學生建置免費的線上學習平台，包括線上雙語遊學團等國外的學習資源。（記者林欣漢攝）

    新北市政府與國立陽明交大大學合作，為47所公私立高中、4萬多名學生建置免費的線上學習平台，包括線上雙語遊學團等國外的學習資源。（記者林欣漢攝）

    2022/12/19 12:25

    〔記者林欣漢／新北報導〕新北市政府與國立陽明交大大學合作，為47所公私立高中、4萬多名學生建置免費的線上學習平台，包括線上雙語遊學團等國外的學習資源，今天上午簽訂合作協議，副市長劉和然期許養成學生自主學習能力，實踐教室無邊界，學習無國界的教育願景，鼓勵師生多加運用。

    劉和然指出，新北市率先全國與陽明交大合作開設生物與醫學相關基礎課程，讓學習加深加廣，培養未來醫師、工程師、醫師科學家等跨域人才。陽明交大校長林奇宏也說，促進中學教育的智慧學習，是大學與高中深化合作的重要起始點。藉由建置高中數位教學專區，提供師生跨校、跨域資源連結，是陽明交大深耕在地的例證。

    教育局長張明文表示，新北市自2020年起陸續與國立政治大學、台北市立大學、台北大學、馬偕醫學院等簽約合作短期課程，加上這次與陽明交大簽約，已完整對應大學18學群的課程拼圖，提供高中學生適性學習、生涯探索的課程規劃，讓學生不分城鄉，皆可享受無距離感的大學數位資源，修習完課程後，還可免費下載學習證書，豐富學習歷程檔案。

    海山高中圖書館主任曾碩彥指出，數位教學專區對教師而言，也是資源共享平台，規劃數位教學能力培訓/認證制度，依據教師需求，循序進行數位增能，以培養開發特色數位課程的能力。教師也可將自己設計的各式線上課程教材，在專區中與其他教師分享。也可以從中下載資源，豐富課程教學。

    錦和高中學生謝坤燁及呂芷儀說，這100多門課程也都對應到大學學群，非常符合目前的高中學習需要，自己利用每週2節課，依照興趣選擇課程，上完課還可積累學習歷程，很有成就感。

    錦和高中學生謝坤燁及呂芷儀說，這100多門課程也都對應到大學學群，非常符合目前的高中學習需要。（記者林欣漢攝）

    錦和高中學生謝坤燁及呂芷儀說，這100多門課程也都對應到大學學群，非常符合目前的高中學習需要。（記者林欣漢攝）

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