中央推動全社會防衛 侯友宜籲說清楚避免不必要恐慌

新北市長侯友宜出席新北市立聯合醫院負壓隔離病房整建揭牌啟用儀式。（記者董冠怡攝）

2024/09/27 12:00

〔記者董冠怡／新北報導〕賴清德總統昨天主持「全社會防衛韌性委員會」首場會議，國安會副秘書長徐斯儉指出有五大主軸，其中之一是民力訓練暨運用，培訓具有中等強度執勤量能的40萬名可恃民力，並將必要時支援軍事行動列為委員會總體目標。新北市長侯友宜今回應，大家共同防衛，提醒要對外說清楚，避免引起民眾恐慌。

侯友宜上午出席新北市立聯合醫院負壓隔離病房整建揭牌啟用儀式，媒體在聯訪中詢問，政府說要訓練40萬民力，必要時支援軍事行動，市長怎麼看？

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侯友宜表示，全民防衛是大家的責任，既然中央政府提出全民防衛的部分做法，期待並希望能把配套與所有做法說明清楚，不要讓民眾有任何恐慌。

侯友宜指出，眾人一起共同防衛，但是一定要說清楚講明白，全民共同承擔責任，切勿引起不必要的恐慌。

徐斯儉昨天在會議中提到，委員會有五大主軸核心工作，分別是民力訓練暨運用、戰略物資盤整暨維生配送、能源及關鍵基礎設施維運、社福醫療及避難設施整備，以及資通、運輸及金融網路安全；總體目標則是維持政府持續運作、維持社會民生核心功能持續運作，以及必要時支援軍事行動。

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