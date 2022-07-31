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    侯友宜赴深坑行動治理 登山道路改善成焦點

    對於深坑在地的建設，新北市長侯友宜也提出許多改善方法並督促局處盡快完工。（記者邱書昱攝）

    對於深坑在地的建設，新北市長侯友宜也提出許多改善方法並督促局處盡快完工。（記者邱書昱攝）

    2022/07/31 14:46

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜今天到深坑參加行動治理，由於深坑以觀光聞名，土庫里長高太郎關注土庫岳登山步道整修及萬福路面改善議題，對此，新北觀光旅遊局表示，目前已進入設計階段，力拚年底前完工，同時，侯友宜也強調，市府會全力以赴，提升市民旅遊環境及用路安全。

    高太郎表示，土庫岳作為深坑及南港界山，是早期南港通往深坑和石碇的五條古道之一，極富觀光價值與歷史意義，但近期登山步道因設施年久老朽，為保障遊客登山安全，希望市府盡速修復。

    萬福里長鄭宗良也說，里內的萬福路面雖經數次銑鋪，但仍有路段破損，希望市府能持續增加預算，完成全段改善。

    對於土庫岳步道，觀旅局表示，經7月12日實地會勘後決議，將該案納入今年度修繕計畫內辦理，針對登山步道土木階梯及木棧橋進行改善，現在已進入設計階段。

    另外，萬福路部分，新北市工務局表示，萬福路主線全長4.8公里，改善工程總經費約2900萬元，不過，區公所提報內政部前瞻計畫未獲補助，所以分年逐步改善，從2018年至今已改善近4公里，目前已規畫再加強該路段鋪設，預計9月續修400公尺，逐步推進，提供用路人安全舒適的行車環境。

    同時，深坑區長黃美華也感謝疫情期間，市府帶領著公所、衛所、清潔隊及里鄰長全心抗疫，侯友宜也說，防疫是條艱辛的路，尤其因應疫情變化，所有防疫人員的任務也必須不斷調整，急迫且繁重，但大家從不喊一聲苦，所有第一線人員都是令他敬佩的無名英雄。

    新北市民政局長柯慶忠說，從2019年座談開始，深坑區里長反映案件共24件，至今已完成22件，執行達成率91％。

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