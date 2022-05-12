侵害洪瑞珍商標 洪家手作負責人夫婦各判刑6月
〔記者王定傳／新北報導〕洪瑞珍二代經營者洪峻聲控告其堂妹洪毓姍與其丈夫蔡志明，從2018年1月起至2020年4月間，在「洪家手作三明治」新莊、台北車站等店面，使用「洪瑞珍」、「HUNG RUI CHEN」字樣與「洪瑞珍」置於圓圈內的圖案，侵害「洪瑞珍」商標，新北地院審理後，依違反商標法，判處洪、蔡2人各6個月徒刑，可上訴。
判決書指出，2018年間，蔡、洪2人曾因商標權爭議，與洪峻聲簽立和解書，知道未獲同意或授權，已無法再使用關於與「洪瑞珍」相同或近似商標的權利。
怎料，2人卻從2019年1月起至2020年4月間，仍在「洪家手作三明治」新莊店、台北車站店、中壢環北店、南港車站店、桃園龜山店、新興店、亞東店、松山店，使用「洪瑞珍」、「HUNG RUI CHEN」字樣與「洪瑞珍」置於圓圈內的圖案。
其中，新莊店部分，招牌、店內牆上、店內、各類產品包裝、發票、名片、外送網頁、網路地圖照片、看板，都有使用「洪瑞珍」或「HUNG RUI CHEN」等字樣。
2人均否認犯行，並一一反駁，例如：2人辯稱：「使用洪瑞珍第二代等用語，只是在描述經營者第二代身分，向消費者說明相關淵源，符合描述性合理使用」、「部分商標是洪毓姍的父親與洪家其他兄弟共有」等。
法官則認為，2人是將自身店家與「洪瑞珍」作為連結，對外傳達內涵實為「洪瑞珍」所經營或授權的店家，表彰自己販售的商品或提供的服務出於「洪瑞珍」，就是作為商標使用，且2人未能證明有商標共有一事。
法官認為，2人為牟個人私利，在與洪峻聲和解後，仍繼續使用「洪瑞珍」或「HUNG RUI CHEN」用以行銷其等商品或服務，顯有欲攀附「洪瑞珍」商譽情事，其所為非但使消費者產生誤認混淆，亦間接危害我國保護智慧財產權的制度與政策，加上2人侵害商標權期間達1年以上，犯後均否認犯行，迄今尚未能和解或賠償，判刑各6個月。