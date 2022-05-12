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    籲開放「快篩陽視同確診」 侯友宜：篩檢站開再多都沒用

    新北市長侯友宜呼籲，中央有權力的人應該趕快決定「快篩陽視同確診」。（記者周湘芸攝）

    新北市長侯友宜呼籲，中央有權力的人應該趕快決定「快篩陽視同確診」。（記者周湘芸攝）

    2022/05/12 12:53

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府昨日起於板橋江翠社區篩檢站開設武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫急門診，被問到未來是否再加開幾個點？新北市長侯友宜今受訪表示，中央有權力的人應該趕快決定「快篩陽視同確診」，經過健康評估分析後給藥，否則無論開設多少PCR篩檢站，都無法解決問題。

    侯友宜表示，針對社區防疫急門診會隨時做好滾動式檢討，回到源頭政策的方向，中央有權力的人應該趕快決定「快篩陽視同確診」，經過健康評估分析後給藥，不要再經過繁瑣程序，否則無論做多少PCR篩檢站，永遠都有這麼多民眾在那裡等，現階段大型社篩站採滾動式檢討及預防，但無法完全解決問題。

    針對醫師李秉穎預估高峰要到6月初，但是醫療量能已經過載，是否認同居家隔離改回10＋7？侯友宜僅說，面對疫情不斷變化，大家同心齊力勇敢的往前走。

    被問到蔡英文總統在臉書發文表示，台灣防疫團隊成績相當好，引發民眾反彈，侯友宜表示，他每天都在第一線傾聽人民的聲音、了解人民的痛苦，絕對不是總統說的那一回事。

    另外，針對唾液快篩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說「貴就別買」，侯友宜指出，期待不管是唾液或其他快篩試劑便宜又好買，讓民眾隨手買得到、隨時用得到這才最重要。

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