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    心聲曝光！ 第一線醫護：「很忙碌」但沒有崩潰

    醫服會執行長王必勝（左2）到台北醫院視察。（圖擷取自王必勝臉書）

    醫服會執行長王必勝（左2）到台北醫院視察。（圖擷取自王必勝臉書）

    2022/05/10 22:44

    〔即時新聞／綜合報導〕近日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診數接連破萬，醫療量能是否充足引發關注。對此，衛福部醫福會執行長王必勝在臉書發文，揭露第一線醫護心聲：「我們很忙碌，但我們沒有崩潰，大家都會全力守住我們的職責。」

    王必勝9日在臉書發文表示，衛福部台北醫院位於新北市新莊的核心區域，是這次疫情到目前為止重中之重的地方，光是急診量就爆增3倍、每日來採檢PCR的人數高達2500～3000人，加上不少同仁確診，大家工作量增加是必然的。

    王必勝透露，院長鄭舜平與同仁努力的分流和處置，擬出幾項應對方法，包括採驗PCR另闢一區、於他處設立新冠專門急門診、於專用組合屋處理確認或疑似陽性個案、兒童急診有專屬等候動線，以及一般急診依正常程序就診等。

    王必勝說，他在現場觀察到，因症需要急診就醫的民眾都有即時處置，並沒有久候的現象，生病兒童也都有得到醫療照顧，急診有發揮該有的功能；新冠專門急門診有發揮分流效果，看診領藥都事先準備好；來採檢PCR民眾雖多，需等候，但秩序井然；看的出工作人員仍非常忙碌，但自信不慌亂。

    他指出，在這段疫情高峰之下，各級醫療院所及各類醫事人員肯定都增加工作量，也承受很大壓力，「身為醫事人員能貢獻心力和所學，在國家危難時挺身而出，這是我們的職責、我們的榮耀！」而指揮中心也會持續和各院所溝通討論，滾動檢討並推行合宜可行的政策，對於醫事人員的福利權益，也要及時確實的予以支持。

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