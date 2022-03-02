慶淡水開港設關160年 新北「港動淡水」活動開跑

新北市文化局舉辦「港動淡水」系列活動，即日起有戶外戲劇表演、導覽、抽獎、專屬LINE貼圖、講堂等活動陸續登場，邀請民眾到淡水踏訪河港人文景致。（淡水古蹟博物館提供）

2022/03/02 12:03

〔記者林欣漢／新北報導〕今年是淡水開港設關160年、馬偕來台150年，新北市文化局舉辦「港動淡水」系列活動，即日起有戶外戲劇表演、導覽、抽獎、專屬LINE貼圖、講堂等活動陸續登場，邀請民眾到淡水踏訪河港人文景致。詳情可上「港動淡水」活動網站（https://www.wharf-velous-tamsui.com/）查詢。

文化局長龔雅雯表示，1862年淡水開港設關，1872年馬偕來台，淡水在十年之間一躍成為國際港口，文化局連結教育局、淡水古蹟博物館、圖書館、淡水區公所及淡水基督長老教會等單位，3月起以導覽、戲劇、展覽、論壇等形式，挖掘過往繁榮興盛的港口人文，從淡水開港設關，到馬偕在淡水的貢獻，一路尋訪淡水國際商港的繁華風貌。

「港動淡水」首波活動為戶外戲劇表演《淡水開港設關故事派對—歡迎光臨1862》，由深耕淡水多年的劇團「身聲劇場」與淡水古蹟博物館合作，融合說書、戲劇、鼓樂、偶戲等多元形式，重現當年開港設關的故事。3月12日下午3點會先在淡水金色水岸快閃演出，並於4月2日、9日、23日、30日下午4點30分於淡水海關碼頭演出。

其他活動包括「淡水開港的黃金歲月」及「尋覓馬偕百年足跡」2條主題導覽路線，3月7日中午起在淡水古蹟博物館開放線上報名，每場限量20人，報名費每人200元，額滿為止。

3月12日起在淡水紅毛城、淡水海關碼頭、得忌利士洋行及前清淡水關稅務司官邸（小白宮）有「淡水開港好禮戳戳樂」活動，凡購買劉銘傳、馬偕、郇和、約翰陶德等人物推出的「淡水開港」LINE貼圖就可參加戳戳樂，人人有獎，限量600份，最大獎項市值3000元。

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