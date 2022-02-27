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    首頁　>　新北市

    7屁孩酒後毆超商店員、推打員警 警一槍嚇阻漏夜逮6人、1人在逃

    新北市魏姓等3名屁孩唱歌酒後，圍毆KTV旁超商店員，警方上前制止（見圖），反遭另4名同夥制止、毆打，警方開一槍制止。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市魏姓等3名屁孩唱歌酒後，圍毆KTV旁超商店員，警方上前制止（見圖），反遭另4名同夥制止、毆打，警方開一槍制止。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/02/27 10:04

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市魏姓雙胞胎等7名屁孩在三重同學匯KTV唱歌後，帶著酒意到一旁超商購物，其中3人認為店員態度不佳，辱罵、推擠要圍毆他，在KTV巡守除暴警方上前制止，在旁魏姓男子等4同夥見狀，竟上前攔阻、推打員警，警方對空開一槍嚇阻、壓制囂張氣焰，連同支援警力當場逮捕魏姓、李姓及兩名張姓男子共4嫌，圍毆店員魏嫌胞兄等3嫌趁隙逃離，警方今天凌晨逮獲林、蘇2嫌，續追在逃魏嫌。

    據了解，這起酒後圍毆超商店員案發生在26日清晨5時許，三重正義北路6號同學匯前，當時三重所與永福所警力在容易傳出打架的KTV前巡守，發現一旁超商店員遭同為22歲的魏姓、林姓男與蘇姓男子圍毆、辱罵，警方上前制止3人，同夥友人魏嫌雙胞胎胞兄、25歲李男、22歲張男、20歲張男等4人上前攔阻、推擠員警，警方見狀對空鳴1槍嚇阻，當場通報快打警力到場，壓制魏男等4人逮捕到案，而魏嫌等3嫌則趁亂逃逸。

    雖然超商店員未受傷，暫不願提告，被逮的雙胞胎胞弟魏男等4人雖辯稱不認識逃逸3人，但警方查出在逃其中一嫌為被逮的魏男胞兄，今天凌晨循線通知林、蘇兩人到案，續追在逃魏男到案，警方將全案依妨害秩序、妨害公務等罪嫌現行犯送辦，約制屁孩暴行。

    新北市魏姓等3名屁孩唱歌酒後，圍毆KTV旁超商店員，警方上前制止（見圖），反遭另4名同夥制止、毆打，警方開一槍制止，當場逮捕魏嫌等4人（見圖），林嫌、蘇嫌兩嫌今天凌晨也到案，警方續追在逃魏嫌。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市魏姓等3名屁孩唱歌酒後，圍毆KTV旁超商店員，警方上前制止（見圖），反遭另4名同夥制止、毆打，警方開一槍制止，當場逮捕魏嫌等4人（見圖），林嫌、蘇嫌兩嫌今天凌晨也到案，警方續追在逃魏嫌。（記者吳仁捷翻攝）

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