為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    涉圖利豪宅建照變更 新北工務局6公務員、潤隆董座漏夜偵訊

    潤隆建設董事長蔡聰賓暫被檢調依關係人身分約談。（資料照）

    潤隆建設董事長蔡聰賓暫被檢調依關係人身分約談。（資料照）

    2021/12/23 00:25

    〔記者錢利忠／台北報導〕上市建商興富發旗下潤隆建設投資興造水岸豪宅「國賓大苑」，申請建照時爆發「旅館用地變豪宅」爭議，時任新北市政府工務局施工科使照股技士潘仕傑，涉嫌變更建照「加註事項」圖利潤隆；調查局新北市調查處22日兵分13路搜索及約談潘仕傑、潤隆董事長蔡聰賓等13人，依涉嫌貪污治罪條例之圖利等罪漏夜訊問中。

    被檢調約談的13人，除了蔡聰賓，還包括當初實際參與起造國賓大苑建案的明緯建設負責人魯鳳雲、田都國際旅館公司負責人張堉棠，3名起造人均暫時以「關係人」身分約談；至於搜索地點則包括潤隆建設，以及潘仕傑等6名新北市工務局前、現任涉案公務員的辦公室及住居處；待新北市調查處初訊後，今天（23日）凌晨將陸續移送台北地檢署複訊。

    檢調獲報，本案基地位於新店太平路的國賓大苑，原被歸類為旅館用地，建照核准用途應為「旅館」，其土地使用項目僅能作「供旅館其及附屬設施及該府觀光主管機關同意之設施」，建商僅能依工務局函示辦理「旅館業登記」，否則恐違反都市計畫法相關規定，最後卻被規劃為「坐擁碧潭山水」的豪宅銷售。

    檢調調查，該建案原本應作為旅館使用，2013年間，起造人之一的潤隆建設向新北市工務局申請建照變更，承辦技士潘仕傑涉嫌圖利潤隆，在建案的使用執照上「加註事項」，技術性將「禁止分戶出售」等字句刪去，使得該建案得以分戶申請門牌，規劃成總戶數88戶，每戶坪數80坪至110多坪不等的「水岸景觀豪宅」出售。

    潤隆建設於檢調搜索後發聲明指出，對於檢調單位至公司調查「國賓大苑」建案一事，公司全力配合檢調單位調查，並強調公司旗下建案均依法辦理。另外，基於誠信及資訊公開原則，公司已配合檢調提供相關資料，該事件對公司財務業務無重大影響。

    新北市工務局也說，尊重並配合司法調查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新北工務局員工涉圖利建商遭約談 市府：配合司法調查
    2021/12/22 19:57

    新北工務局員工涉圖利建商遭約談 市府：配合司法調查
    獨家》興富發旗下潤隆建設疑捲圖利董座被約談 傳有公務員也涉案
    2021/12/22 17:32

    獨家》興富發旗下潤隆建設疑捲圖利董座被約談 傳有公務員也涉案

    中悦美樹花園 引領中路豪宅新指標
    扯！縣有公墓用地竟遭出租種香蕉 鄉長喊冤：政治鬥爭污衊
    2021/11/27 23:22

    扯！縣有公墓用地竟遭出租種香蕉 鄉長喊冤：政治鬥爭污衊
    2里長竊佔里民會堂停車位出租牟利百萬 10萬、30萬交保
    2021/11/03 13:16

    2里長竊佔里民會堂停車位出租牟利百萬 10萬、30萬交保

    2021 USR ONLINE EXPO 將落幕 網站留言抽豐富大獎
    上校承辦「生物偵檢車」採購涉圖利收押 抗告駁回確定
    2021/11/01 18:10

    上校承辦「生物偵檢車」採購涉圖利收押 抗告駁回確定
    接受議員關說撤罰單 北市建管處前科長涉圖利被搜索約談
    2021/11/01 17:30

    接受議員關說撤罰單 北市建管處前科長涉圖利被搜索約談
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播