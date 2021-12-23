涉圖利豪宅建照變更 新北工務局6公務員、潤隆董座漏夜偵訊

潤隆建設董事長蔡聰賓暫被檢調依關係人身分約談。（資料照）

2021/12/23 00:25

〔記者錢利忠／台北報導〕上市建商興富發旗下潤隆建設投資興造水岸豪宅「國賓大苑」，申請建照時爆發「旅館用地變豪宅」爭議，時任新北市政府工務局施工科使照股技士潘仕傑，涉嫌變更建照「加註事項」圖利潤隆；調查局新北市調查處22日兵分13路搜索及約談潘仕傑、潤隆董事長蔡聰賓等13人，依涉嫌貪污治罪條例之圖利等罪漏夜訊問中。

被檢調約談的13人，除了蔡聰賓，還包括當初實際參與起造國賓大苑建案的明緯建設負責人魯鳳雲、田都國際旅館公司負責人張堉棠，3名起造人均暫時以「關係人」身分約談；至於搜索地點則包括潤隆建設，以及潘仕傑等6名新北市工務局前、現任涉案公務員的辦公室及住居處；待新北市調查處初訊後，今天（23日）凌晨將陸續移送台北地檢署複訊。

檢調獲報，本案基地位於新店太平路的國賓大苑，原被歸類為旅館用地，建照核准用途應為「旅館」，其土地使用項目僅能作「供旅館其及附屬設施及該府觀光主管機關同意之設施」，建商僅能依工務局函示辦理「旅館業登記」，否則恐違反都市計畫法相關規定，最後卻被規劃為「坐擁碧潭山水」的豪宅銷售。

檢調調查，該建案原本應作為旅館使用，2013年間，起造人之一的潤隆建設向新北市工務局申請建照變更，承辦技士潘仕傑涉嫌圖利潤隆，在建案的使用執照上「加註事項」，技術性將「禁止分戶出售」等字句刪去，使得該建案得以分戶申請門牌，規劃成總戶數88戶，每戶坪數80坪至110多坪不等的「水岸景觀豪宅」出售。

潤隆建設於檢調搜索後發聲明指出，對於檢調單位至公司調查「國賓大苑」建案一事，公司全力配合檢調單位調查，並強調公司旗下建案均依法辦理。另外，基於誠信及資訊公開原則，公司已配合檢調提供相關資料，該事件對公司財務業務無重大影響。

新北市工務局也說，尊重並配合司法調查。

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