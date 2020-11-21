江啟臣稱年輕黨員比率增 不忘行銷國民黨APP

國民黨主席江啟臣說，他就任黨主席以後，年輕黨員比例增加。（記者何玉華攝）

2020/11/21 18:38

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨主席江啟臣今（21）日下午到新北市板橋區健華新城社區活動中心參加「復興啟程聯歡會」，提到他就任黨主席以後，新入黨年輕人比率40歲以下占40％，較過去只占3％成長，他強調，必須透過改變讓年輕人感受國民黨以民為本、與民眾站在一起，如此一來，不分世代都會認同、支持國民黨。

江啟臣提到，支持國民黨絕非因為國民黨黨產，而是因為理念、國父三民主義思想，號召現場民眾參加明（22）日在自由廣場集合的遊行活動，一起向民進黨政府表達不滿的心聲。國民黨在野跟人民站在一起，要強力監督政府，批評民進黨政府倒行逆施離人民越來越遠，無論是在瘦肉精議題或是網軍、治軍等各種政府做不好的地方，國民黨都要勇敢站出來說不。

他還提到希望有更多年輕人加入國民黨，在他當黨主席前，年輕黨員、40歲以下大約僅3％，過去8個月以來，新入黨年輕人、40歲以下占40％，老中青對於國民黨都一樣重要，但必須透過改變讓年輕人感受世代傳承、合作，並非對立，只要國民黨以民為本、與民眾站在一起，不分世代都會認同、支持國民黨。

江啟臣還說，現在是網路時代，透過手機、網路聯繫最普遍，因此他上任後開發數位黨部，現在已經有國民黨APP，APP內會有國民黨最新消息、友善商店，也可以查詢黨員身分、入黨多少年，希望大家多多下載使用。

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