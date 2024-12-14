人車爭道 草屯中正路擬闢人行道

草屯鎮中正路的慢車道若有停車，行人就必須走到車道上。（記者陳鳳麗攝）

2024/12/14 05:30

有3所學校且新建住宅多 需要安全行走空間

〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯鎮台十四線（中正路）從二○．三到二一．二八K路段，早年由公路局徵收道路兩側外十公尺寬土地作為道路用地，在多年未拓寬的情況下，公路局原擬推動人行道改善工程卻遭反對，由於該路段有三所學校且新建住宅多，不少人大力爭取設置人行道，南投縣府工務處表示，縣府會朝規劃設置人行道努力。

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反對者認會影響出入 盼還地

草屯鎮台十四線二○．三到二一．二八K路段，在三十多年前就由公路局徵收道路兩側外十公尺的土地，由於該路當時是到埔里、仁愛的必經道路，車流很多，徵收兩側土地將來可作為拓寬用地，但因國道六號通車，往埔里的車流改到國道六號，台十四線車流變少，道路不需要拓寬。

公路局二區工程處去年四月開人行道相關設施的公聽會，有不少民眾反對這些徵收數十年沒有用的土地施設人行道，認為人行道會影響住戶出入，另也認為現在使用目的與當年徵收目的不同，應該還地於民。

公路局豎告示牌禁占用土地

人行道施設計畫，在去年開公聽會之後即未有進展，昨日有該路段的居民在地方臉書社團貼文，希望大家能對該段人行道施設提出意見，該文一貼就反應熱烈，很多人都認為該路段有三所學校，且區域內新建很多住宅，大家走在路上必須與車爭道，險象環生，亟需給行人安全的行走空間。

公路局南投工務段表示，該區段屬都市計畫內道路，道路附屬設施由縣府管轄，工務段目前先清查這個路段的土地，已豎立告示牌，禁止民眾占用土地，另也不定期巡看有無被占用。南投縣府工務處則回應，縣府依民眾的需求，仍會著手規劃施設人行道。

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