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草屯、竹山2親子公園 最快10月啟用

竹山親子共融公園融入竹子意象設計，打造一座「竹筍雙塔」溜滑梯。（南投縣府提供）

竹山親子共融公園融入竹子意象設計，打造一座「竹筍雙塔」溜滑梯。（南投縣府提供）

2024/09/03 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府在草屯及竹山興建的兩座親子共融公園，分別設有「貨櫃疊疊樂」及「竹筍雙塔」大型溜滑梯，均已完工進入驗收階段，縣長許淑華昨天表示，兩座親子公園仍針對幾項缺失進行改善，最快十月啟用，提供民眾運動休憩好去處，但也呼籲民眾在未正式啟用前，勿帶小孩進入遊玩，以免發生危險。

南投縣政府建設處表示，草屯親子共融公園緊鄰現有兒童公園，以運動遊憩為主題設計，並取名為「草屯酷比親子運動公園」，場內遊具設施多元新穎且極富挑戰性，最吸睛的莫過於三層樓高、色彩繽紛的「貨櫃疊疊樂」大型遊戲主塔，周邊並設有多座吊床、滑梯、攀爬網、彈跳床及成人體健設施，另有高低起伏的滑輪賽道，可供滑板、滑步車等使用。

至於竹山「竹夢親子共融公園」，融入竹子意象設計，打造一座「竹筍雙塔」大型溜滑梯，並規劃數個主題遊戲區，其中「天旋地轉」遊戲區設有旋轉飛盤、旋轉攀爬塔、彈跳網；「沙坑遊戲區」有沙坑、平衡木；「鞦韆遊戲區」則有尿布、鳥巢等不同造型鞦韆，此外，還有適合滑板、滑輪的山丘遊戲區等，均相當具有特色。

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