埔里一新里違法開發 投縣罰60萬

埔里鎮一新里刣牛坑野溪上游的攔砂壩部分水泥設施，埔里農莊公司昨天自行派員拆除。（民眾提供）

2024/04/02 05:30

業者昨拆野溪部分攔砂壩水泥設施 農業處12日邀相關單位會勘

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮一新里民陳情檢舉埔里農產公司於當地違法開發案，縣府農業處已對業者開罰六十萬元，業者昨天是先行拆除野溪部分攔砂壩水泥設施，農業處仍訂十二日邀相關單位會勘，進行攔砂壩適宜性評估及後續處置措施。

環團、居民質疑 恐超抽地下水

埔里農莊公司計劃在埔里鎮一新、廣成、合成等里進行大面積開發，包括旅館區、休閒茶品園區、里山遊憩區，面積逾百公頃，其中一新里的開發範圍在刣牛坑溪上游，當地為保育類台灣白魚重要棲地，不僅未來得面臨大量抽取地下及污水排放等威脅，居民也檢舉業者未經申請即在野溪上游施設多道攔砂壩蓄水，還栽種多棵高大落羽松，又擅自在山林開闢施工便道。

兩案經縣府農業處數次會勘，認定未經申請違法開發，依水保法開罰六十萬元，並令全面停工，十二日再邀農業部水保署、林業署及專家學者會勘野溪構造物，評估適宜性及後續處理方式。

面對財團大型開發案，昨天監督盟等環團也在立法院陪同一新里民召開記者會，質疑該開發案，未來恐超抽地下水及排放污水，呼籲政府相關單位重視嚴審，否則山林、溪流生態環境一旦破壞就難以復原。

縣府：須通過審查及重新申請

縣府農業處表示，業者的茶品園區因不符相關申請要件，已予以駁回，野溪、山林違法開發部分，除依法開罰，後續改善措施必須通過專業審查及重新合法申請才能開發。

業者昨天則是自行拆除刣牛坑野溪上游的水泥攔砂壩，一度引起當地居民以為業者又擅自施工，但現場工程人員貼出縣府要求盡速拆除水泥橫向設施的公文自清，居民則要求拆除的水泥設施必須妥善處理，不能危害環境。

至於業者也回應環團質疑，指園區水井均合法申請，也請專業技師監測水井回水，依據監測結果，地下水位回升快速，地下水仍屬豐沛無虞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法