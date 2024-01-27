賞櫻拜廟 南投年初一至初四車最多

2024/01/27 05:30

往日月潭、草坪頭、清境、紫南宮易壅塞

〔記者陳鳳麗／南投報導〕春節七天連假從二月八日（小年夜）展開，公路局中區養護工程分局指出，依歷年交通量資料分析，大年初一至初四車流量最大，南投縣走春參拜和家庭旅遊路線最易壅塞，預估車潮會出現在日月潭及信義草坪頭的台廿一線、清境地區的台十四甲線、紫南宮的台三丙線。

公路局中區養護工程分局表示，南投縣觀光景點和宮廟多，春節連假適逢櫻花盛開時節，預估賞櫻、走春拜廟路線易有壅塞情況，信義鄉草坪頭賞櫻花人潮可能會提早到二月八日（小年夜）持續到十四日（大年初五），上午十一時到下午三時易壅塞，周遭路段進行交通管制，沿線會有CMS播放替代路線資訊，可選擇避開易塞時段，或搭乘接駁車。

竹山紫南宮從大年初一就會有大批遊客走春參香，行經國道的遊客，南下車輛建議可先從名間下交流道，北上建議從竹山交流道下。

公路局建議，想去清境農場、合歡山遊客，初二到初四上午九時到下午三時最易壅塞，欲避開車潮可早起出發，在上午九時前抵達，若入住旅宿，可在下午三時後再進入；日月潭風景區預估初二到初四上午十時到下午四時車潮最多，想避開就要在上午十時前抵達或下午四時後再進入。

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