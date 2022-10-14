《南投》偏鄉農路毀損 蔡培慧允爭取補助

民進黨南投縣長參選人蔡培慧（前排右）昨日測設會勘在行政院中辦執行長任內，爭取到經費補助的新豐里和土城里兩條農路，並允諾當選縣長後，會全面盤點毀損農路，以嚴重程度排先後順序進行改善。（蔡培慧競選總部提供）

2022/10/14 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕民進黨南投縣長參選人蔡培慧，昨日針對南投縣警力不足須合署辦公，及縣內農路多毀損等問題提出解決對策。

一年也會編兩億增補二百名警力

她強調，若當選縣長一年會編兩億預算增補二百名警力，縣警局就不用為派出所是否合署辦公而傷腦筋，另也將請立委協助，向中央爭取提高員警加班費，警員使用的密錄器也由縣府編預算購買，不用自掏腰包購置。另也將恢復舉辦村里民大會，讓民眾反映農路毀損狀況，縣府列先後順序改善，並向農委會爭取補助，每年多改善幾條農路。

在擔任行政院中部聯合服務中心執行長期間，蔡培慧向水保局爭取九百廿萬元改善草屯鎮新豐里、土城里兩條農路。蔡培慧昨與前草屯鎮長洪國浩、縣議員蔡銘軒、廖梓佑、草屯鎮長參選人曾煌棊等人前往會勘。蔡培慧說，這兩條農路破損情況相當嚴重，且沿路彎折處多，轉彎曲度大，土城里的農路急彎處，曾發生垃圾車在轉彎處衝出去自撞意外，本次工程將在急轉處加作護欄，強化交通防護，預定年底完工，還給農民安全的農路。

彙整受損農水路 恢復村里民大會

蔡培慧也說，若能當選縣長，將全面恢復召開村里民大會，請地方在村里民大會中提出農路或水路毀損地點和情況，再由縣府彙整，依嚴重程度列修復順序，希望在兩年內能完成，因縣府財政有限，會力爭農委會水保局等單位補助。農路改善除路平外，也會特別注意轉彎處的安全，例如水溝加蓋、路邊崩塌修復及標線重新畫設。

負擔員警密錄器、路殺處理經費

由於南投縣警力不足，縣警局打算將八個警分局轄下的派出所，部分規畫合署辦公，引發地方、警方反彈，蔡培慧昨日也允諾當選縣長後，編兩億元增補二百名警力，分攤員警的工作，就不用合署辦公。

蔡培慧表示，南投縣的警察常要自掏腰包買密錄器或處理被路殺的小動物，若當選縣長，密錄器和處理路殺小動物經費由縣府負擔。此外員警長期超時工作，加班費少，這個問題將請立委協助，向中央爭取增加員警加班費。

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